«Интерес Вашингтона не менялся». Лавров высказался о заявлении Трампа про соглашения

Интерес Вашингтона на мировой арене не менялся от того, кто находился в Белом доме: демократы или республиканцы. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа про ввод пошлин для БРИКС и выход из некоторых международных соглашений.

По мнению Лаврова, подобные решения со стороны американского лидера показывают, как он собирается защищать интересы США, цитирует министра РИА Новости.

«Очевидно, это указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация намерены продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене», — сказал глава МИД РФ.