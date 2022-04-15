Почти 40% россиян собираются провести майские праздники в путешествиях по стране. За год интерес к турам в Казань вырос в 10 раз, сообщает РИА Новости.

«Самое популярное туристическое направление на майские каникулы в 2022 году — отечественные курорты. Туда отправятся 38 процентов туристов, средний чек составляет 56,3 тысячи рублей», — цитирует агентство сообщение пресс-службы сервиса Level.Travel.

Самые популярные направления: Сочи, Санкт-Петербург и Казань. По сравнению с началом апреля 2021 года интерес к турам в Казань вырос в 10 раз, путевками в Санкт-Петербург и Калининград интересовались в три раза чаще.

После российских курортов самыми популярными странами остаются Турция, Египет и Арабские Эмираты. Стоит отметить, что их популярность зависит от цены, туры стоят в среднем 124 тысячи рублей (Турция), 163 тысячи рублей (Египет) и 182 тысячи рублей (Эмираты).