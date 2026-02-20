Интерес к книгам о ВОВ вырос до 34%

Доля россиян, интересовавшихся литературой о Великой Отечественной войне, за год выросла на три процентных пункта и достигла 34%. Такие данные получены в ходе опроса Аналитического центра НАФИ, проведённого совместно с издательской группой «Эксмо-АСТ», согласно РИА Новости.

В опросе, который прошёл в январе 2026 года, приняли участие тысяча респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.

Согласно полученным данным, чаще всего к произведениям о военных событиях обращались молодые люди в возрасте 18–34 лет (45%) и граждане старше 55 лет (44%). Мужчины проявляли интерес к такой литературе чаще женщин: 37% против 31%. Никогда не читали и не слушали книги о Великой Отечественной войне 7% опрошенных. В эту категорию чаще попадают респонденты 25–34 лет (13%), неработающие (12%) и те, кто в целом редко обращается к чтению (15%).

В пресс-службе «Эксмо-АСТ» отметили, что книги остаются одним из ключевых источников знаний о войне для россиян. Литература заняла четвёртое место в рейтинге востребованных каналов информации, уступив рассказам ветеранов (88%), документальным фильмам (83%) и посещениям музеев (82%). При этом книги опередили художественные фильмы, которые выбрали 70% участников опроса.