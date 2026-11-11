Интерес аудитории к деловым новостям обсудили на Форуме Национальных СМИ

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Руководитель редакции «Новости недвижимости» в медиагруппе «Россия сегодня» Ольга Набатникова стала спикером XI Форума Национальных СМИ в Казани. В своем выступлении она упомянула, что интерес аудитории к деловому контенту сохраняется.

«По данным ВЦИОМ, 54% россиян интересуются информацией в категории "экономика, финансы и бизнес". Было исследование, сделанное по заказу платформы Дзен: на 5% вырос интерес к экономическим новостям – это одна из самых быстрорастущих категорий. Рост интереса был только к категориям развлечений и путешествий (там было 6%). То есть это значительный рост даже с точки зрения самого Дзена», – сообщила Набатникова.

По ее словам, есть противоречие: другое исследование Дзен от октября 2026 года показало, что сложнее аудитория воспринимает именно экономические новости, и 36% респондентов признаются в этом. Поэтому журналист должен понимать, как создавать деловой контент.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«С экономикой мы сталкиваемся гораздо чаще, чем с культурой и спортом. Буквально выходя за пределы своего дома, вы сразу же сталкиваетесь с экономикой: ваши счета в почтовом ящике – это коммунальные услуги, это экономика, ваша чашка кофе или чая, за которую вы платите в ближайшей кафешке – это тоже экономика и малый бизнес; ваша ипотека – это экономика», – добавила Набатникова.

Накануне в Казани стартовал XI Форум национальных средств массовой информации. Основная программа форума стартовала сегодня в Центре уникального мастерства (ЦУМ). Около 300 представителей федеральных и региональных СМИ, национальных изданий, телерадиокомпаний и информационных агентств примут участие в форуме. В числе гостей – руководители районных и областных медиаредакций.

Деловая программа посвящена перспективам национальных и региональных СМИ в условиях цифровой трансформации, информационному суверенитету России, а также сохранению и развитию языков народов страны через медиа.

В программе форума – дискуссии, мастер-классы и семинары по цифровой журналистике, созданию визуального контента, подготовке репортажей и использованию искусственного интеллекта в национальных СМИ.

Центральным событием станет пленарное заседание «Национальные СМИ России: единство в многообразии».

Организатор форума – Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Событие проводится в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан».