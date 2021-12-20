Интерактивные программы, светошоу и тема цифровизации: как Казань готовится к Новому Году

В последнюю декаду уходящего года и до окончания новогодних праздников в Казани состоятся 160 уличных мероприятий. В каждом районе города в ближайшие дни заработают десятки интерактивных площадок с елками, зимними городками и забавами. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Он отметил, что в татарстанской столице уже стартовал предновогодний марафон праздничных ивентов. На прошлой неделе Казань посетил всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.

На этой неделе казанцы окончательно погрузятся в атмосферу праздника благодаря запланированным в городе 160 уличным мероприятиям, работе 115 елочных комплексов и 400 мероприятиям в учреждениях культуры Казани. Данные события запускаются с сегодняшнего дня и продлятся до окончания январских новогодних каникул.

«В сквере Зайни Султана откроется 15-метровая елка, путь к которой проложен через сказочный арочный туннель, украшенный гирляндами и лапником. Гостей ждут необычные фотозоны, телега с подарками, фудкорт, а также детская игровая площадка с деревянными горками напротив мечети Марджани», — рассказал об одном из множества запланированных мероприятий Азат Абзалов.

Он добавил, что 23 декабря состоится открытие новогодней елки на Комсомольской площади в Дербышках. Гостей порадуют концертной программой, зимними забавами, пригласят в домик Деда Мороза, где можно будет сфотографироваться всей семьей. Здесь же пройдет акция «Добрая почта», посвященная сохранению доброй традиции почтовой переписки.

«Зимняя красавица-елка будет установлена и в сквере на Советской площади. Открытие с полноценной программой для детей и взрослых запланировано на 26 декабря. Кроме того, новогодний символ впервые установят в сквере Карбышева. Помимо елки, городок украсят праздничные инсталляции», — рассказал Абзалов.

Центральная елка Авиастроительного и Ново-Савиновского районов откроется 23 декабря в парке «Крылья Советов». На сценической площадке возле елки состоится интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. В парке будут работать карусели, а по аллеям можно будет прокатиться на музыкальном паровозе.

«Центральные новогодние площадки также откроются в Вахитовском и Приволжском районах города. На площадки перед КЦ „Чулпан“ установлена 14-метровая елка, открытие которой состоится уже сегодня в 16:30. Впервые 9-метровая ель появится в сквере „Авангард“: праздник двора с участием творческих коллективов здесь запланирован на 22 декабря. На следующий день, 23 декабря, свои огни зажжет елка в сквере у Филармонии. Здесь аллеи будут украшены символикой района и города», — сообщил Азат Абзалов.

По его словам, еще одной площадкой новогоднего настроения станет парк «Сосновая роща» возле ДК Химиков. Там заработают 20-метровая искусственная елка, каток с прокатом коньков и ледовый лабиринт. Открытие данного новогоднего комплекса запланировано на 27 декабря.

«Главным центром притяжения, по традиции, станет площадь у центра семьи „Казан“. На ней уже установлена завоевавшая популярность елка высотой 35 метров со светодинамическим оформлением и анимированным куполом для проведения шоу. Кульминацией предновогоднего марафона станет ее открытие 24 декабря. Здесь развернутся праздничные торговые ряды, оформленные городской символикой и иллюминацией. В основе концепции — интерактивные мероприятия, посвященные Году цифровизации в республике», — заключил Азат Абзалов.



