Интерактивной выставкой и научными чтениями отметят день трезвости в Казани

В музее Боратынского в Казани пройдет осенний городской Праздник трезвости. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Республиканского клинического наркодиспансера.

11 сентября в 10.00 праздник откроется интерактивной выставкой «Тексты и артефакты казанских Праздников трезвости». На выставке покажут, как проводились такие мероприятия с 90-х годов прошлого века до наших дней. Сопровождать гостей будет куратор выставки председатель Казанского отделения Международной независимой ассоциации трезвости Владимир Ловчев, следующие сеансы в 11.00 и 12.00.

Вторая часть праздника начнется в 13.30 с открытием тринадцатых традиционных чтений, посвященных изучению и распространению опыта антиалкогольной и антинаркотической профилактики в Татарстане.

«В этом году в фокусе обсуждения следующие темы: 130-летие Казанского общества трезвости; борьба за трезвость среди татар Поволжья в XIX – начале ХХ веков; опыт профилактической работы музея академиков Арбузовых; уроки новейших профилактических проектов "Шахматная партия", "Год зарубежной культуры в профилактике наркотизации" и другие», – перечислили в диспансере.