Интерактивная выставка о Великом Волжском пути откроется в Казанском Кремле

В Казанском Кремле 9 августа откроется интерактивная выставка и состоится презентация историко-просветительского проекта «Истоки Отечества. Великий Волжский путь». Экспозиция посвящена роли Волжского торгового маршрута в становлении Древней Руси и Волжской Булгарии, а также его значению в развитии торговли, культуры и дипломатии в раннем Средневековье, сообщают организаторы.

Посетители смогут погрузиться в атмосферу IX–XI веков, познакомиться с бытом купцов и воинов, увидеть реконструкцию деревянной ладьи, созданной по мотивам археологических находок.

Проект подготовил Военно-исторический клуб «Цитадель» совместно с Музеем-заповедником «Казанский Кремль» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнером выступает Российское военно-историческое общество в РТ.

По словам исполнительного директора регионального отделения РВИО Тимура Камалетдинова, цель таких мероприятий – оживить интерес к прошлому и сделать историю доступной и понятной для молодежи.

«Наша задача – сохранять память и делать ее живой. Через выставки, фестивали, лекции мы формируем у молодежи понимание того, что история – это не скучный учебник, а источник силы, гордости и вдохновения. Сегодня мы планомерно выстраиваем реконструкторскую сетку по всему Татарстану, охватывая разные эпохи – от Булгар и древнерусских воинов до героев Гражданской и Великой Отечественной. И впереди – еще больше масштабных проектов», – отметил Камалетдинов.

Выставка будет открыта 9 и 10 августа с 11:00 в Пушечном дворе Казанского Кремля, сообщают организаторы. Вход свободный.