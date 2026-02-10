news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 10 февраля 2026 15:38

Интерактивная выставка о кукольной мультипликации откроется в Казани

Читайте нас в
Телеграм

В Татарском государственном академическом театре кукол «Экият» 19 февраля в 15:00 откроется передвижная интерактивная выставка «История кукольной мультипликации: взгляд в прошлое, взгляд в настоящее» – культурный проект, рассказывающий о кукольной анимации от ее истоков до современных технологий.

Экспозиция познакомит зрителей с эволюцией кукольной мультипликации – от первых экспериментов начала XX века до актуальных авторских фильмов. Особое внимание уделено советскому периоду и произведениям, вошедшим в золотой фонд отечественной анимации студии Союзмультфильм.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в течение 2026 года охватит сразу несколько городов России: Москву, Казань, Уфу, Саранск и Санкт-Петербург.

Ключевыми точками выставки станут две интерактивные инсталляции:

  • «Павильон Владислава Старевича» – реконструкция первого российского анимационного павильона с исторической точностью. Через окуляр камеры зрители буквально «заглянут в прошлое» и увидят оживающий фрагмент фильма пионера кукольной анимации.
  • «Рабочее место современного мультипликатора» – действующая модель съемочного процесса, где кукла на макете оживает на экране в реальном времени, демонстрируя современные технологии покадровой анимации.

Среди экспонатов – подлинные куклы и макеты из легендарных и современных мультфильмов: «Чебурашка», «Варежка», «Гофманиада», «Булгаковъ», «Трамвай 13».

Посетители смогут увидеть не только итоговый экранный образ, но и сам процесс создания фильма. Каждый экспонат будет сопровождаться видеоматериалами, а также QR-кодами с дополнительной информацией, комментариями авторов и искусствоведов.

Выставка ориентирована на широкую аудиторию – детей, семей, студентов, профессионалов культуры и искусства.

#выставка #Казань #театр кукол Экият
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

9 февраля 2026
ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

9 февраля 2026