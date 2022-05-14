«Интер РАО» приостановила поставки электричества в Финляндию из-за неуплаты

Дочерняя компания «Интер РАО» приостановила поставки энергии в Финляндию. Контрагенты не оплатили электричество, сообщила RAO Nordic Oy.

«Мы вынуждены приостановить импорт электроэнергии с 14 мая. Надеемся, что ситуация скоро улучшится и торговля электроэнергией с Россией может возобновиться», - цитирует релиз «дочки» РИА Новости.

Поставки электричества остановлены с 01:00 14 мая. В RAO Nordic Oy уточнили, что проданное на бирже Nord Pool с 6 мая электричество не было оплачено. Из-за этого компания, в свою очередь, не могла оплатить ее импорт из России.

«Интер РАО» - единственный в России оператор экспорта и импорта электроэнергии. По итогам 2021 года экспорт электроэнергии в Финляндию составил 8,2 миллиарда кВт.ч, что составляет 37% от общего объема экспорта компании.

Ранее финские власти отказались оплачивать российский газ в рублях. В начале мая Хельсинки также остановили проект по строительству АЭС «Ханхикиви-1», которую должны были проектировать и возводить специалисты «Росатома».