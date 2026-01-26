Интенсивность движения по трассе М12 от Москвы до Казани за год выросла на 11%

Фото: © «Татар-информ»

Среднесуточная интенсивность движения по трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани в прошлом году выросла на 11% по сравнению с 2024-м. Она составила 10,9 тыс. проездов в сутки, сообщает пресс-служба государственной компании «Автодор».

«Суммарное расстояние, пройденное водителями в прошлом году по М12 «Восток», превысило 3,2 млрд километров, что на 10% выше прошлогодних показателей. Средний маршрут вырос со 110 км в 2024 году до 122 км в 2025 году», – говорится в сообщении.

В прошлом году скоростная автомагистраль М12 была продлена до Екатеринбурга. В июле 2025 года открыли движение по участку автодороги Дюртюли – Ачит протяженностью 275 км. Он проходит по территориям Башкортостана, Пермского края и Свердловской области.

Новая дорога повысила связанность Урала с Поволжьем. Благодаря этому время в пути легковых автомобилей от Казани до Екатеринбурга сократилось более чем на шесть часов, а грузовых – более чем на четыре часа.

В среднем по участку Дюртюли – Ачит проезжало 6,5 тыс. машин в сутки, при этом в транспортном потоке преобладают грузовые автомобили.