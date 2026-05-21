Интенсив по развитию социальных медиапроектов стартовал в Казани

Двухдневный медиаинтенсив для НКО, СМИ и волонтеров «Как развивать добрую журналистику в эпоху ИИ» стартовал сегодня в Казани. Мероприятие призвано помочь представителям некоммерческого сектора эффективнее рассказывать о своих проектах в СМИ и соцсетях.

«Мы хотим рассказать некоммерческим организациям, как работать со СМИ, а СМИ – истории некоммерческих организаций: что можно брать себе в работу, интересную социальную тематику. Портал «Открытое НКО» создан для такого взаимодействия. Мы размещаем материалы от некоммерческих организаций», – сообщила «Татар-информу» руководитель проекта «Открытое НКО», руководитель социальных программ медиагруппы «Комсомольская правда» Анна Хороших.

Организаторы мероприятия пригласили к сотрудничеству студентов-журналистов, желающих стать медиаволонтерами для некоммерческих организаций, наработать опыт, портфолио по социальной теме.

«Мы проведем деловую медийную игру. За одним столом соберем шесть персонажей: руководителя НКО, пиарщика, благополучателя, журналиста, представителя органы власти, грантодателя. Нужно будет придумать медиаплан с учетом мнения каждого», – отметила Хороших.

На встрече собрались представители НКО, команды социальных и культурных проектов, студенты, представители молодежных медиацентров и специалисты по коммуникациям. Участники осваивают современные методы медиапродвижения, учатся работать с ИИ в журналистике и получать практические навыки публичных выступлений.

В программе интенсива – мастер-классы от экспертов из Москвы и Татарстана, деловая игра и практические занятия. Участники учатся формировать PR-стратегию, находить информационные поводы и привлекать внимание к социальным проектам.

Начинающие журналисты смогут опубликовать свои первые работы на федеральной платформе. Особое внимание будет уделено работе с искусственным интеллектом в современной журналистике и развитию добрых медиапроектов.

Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов и направлено на продвижение социальных проектов в информационном пространстве.