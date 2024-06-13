Интеллектуальная битва с Максимом Поташевым впервые в Казани

26 июня в Казани состоится бизнес – игра, первый Корпоративный IQ-чемпионат “Строители vs промышленники”.

Бизнес-игра в формате интеллектуального шоу «Genium Challenge» уже заслужила любовь делового сообщества Москвы. В этот раз схватка объединит крупнейших игроков строительной и промышленной индустрии Татарстана.

К участию в ближайшем событии приглашаем крупнейших девелоперов и ведущих компаний строительного рынка, промышленные предприятия и организации, производителей строительных материалов и поставщиков, архитекторов и проектировщиков, IT и инжиниринговые компании Татарстана.

Идею проведения мероприятия поддержали Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Министерство промышленности и торговли РТ. Стратегический партнер компания Романо – поставка и монтаж напольных покрытий.

Интеллектуальная битва объединит представителей бизнеса, власти и лидеров мнений, максимально способствующую продуктивному общению и синергии на федеральном и региональном уровнях. Вечер бизнес-нетворкинга предполагает живое общение, дружественную атмосферу, способствующую укреплению деловых связей и заведению новых знакомств.



Ведущий Битвы – Максим Поташев, магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова», президент федерации спортивного бриджа России. Мероприятие соберет более 150 участников, игровой состав – не менее 20 команд по 8 человек. Интеллектуальная игра пройдет в 3 раундах, по итогам которых будут определены команды-победители.

Светский раут пройдет в пятизвездочном отеле TASIGO Kazan Palace в историческом центре Казани. Дресс - код: Black Tie.

Количество мест ограничено, спешите оказаться в числе лучших!

При раннем бронировании – специальные условия участия!

РЕГИСТРАЦИЯ: https://intellectbattle.ru/

Реклама. ООО "ЛИЛА" ИНН 7703385205