Инсульт в 13 лет: как ребенка с разорвавшейся аневризмой спасали всем Татарстаном

Они меняли больницу за больницей, сдали кучу анализов, прошли обследования и услышали, что их случай один на миллион. Семикласснику из Елабуги нужна была срочная операция, без которой он мог бы погибнуть в ближайшие две недели.

Динар Ведмеденко проснулся от дикой головной боли – голова в буквальном смысле слова разрывалась на части Фото: из личного архива Алсу Ведмеденко

«Он никогда так дико не кричал от боли»

В ночь на 16 ноября 13-летний Динар Ведмеденко проснулся от дикой головной боли – голова в буквальном смысле слова разрывалась на части. Мальчик не мог ничего объяснить, только лишь кричал и звал на помощь.

«Мы уже все легли, когда сын закричал. Сначала жаловался только на голову, успела положить ему холодную тряпочку на голову, как его начало рвать. На секунду решила, что отравление. Но нет, Динар никогда не кричал от боли ТАК. Мы вызвали скорую помощь», – вспоминает тот вечер мама мальчика Алсу Ведмеденко.

После первичного осмотра скорая отвезла Динара с мамой в инфекционное отделение Центральной районной больницы Елабужского района: симптомы напоминали инфекционное заболевание. После нескольких анализов инфекцию исключили, скорая перевезла ребенка в больницу Набережных Челнов. Снова назначили анализы и завезли мальчика на МРТ. Все это время Алсу ждала хоть какой-то информации, но докторам сказать было нечего – искали причину.

МРТ показало кровоизлияние в мозг, а Динара тут же подняли в реанимацию. Врачи сделали спинномозговую пункцию для того, чтобы выявить наличие эритроцитов в спинномозговой жидкости.

«Вот это было самое страшное и больное для него. Весь масштаб он как-то не осознавал в полной мере. А после этого анализа меня уже вызвал врач, наконец-то! Сказали мне, что это очень редкий случай, но такое бывает. И надо сейчас решать, куда мы едем дальше», – поделилась мама Динара.

Из-за разрыва аневризмы случился геморрагический инсульт Фото: пресс-служба ДРКБ

«Не будь одного из нас в этой цепочке, пришлось бы везти на операцию в федеральный центр»

У Динара разорвалась аневризма левой среднемозговой артерии, которая была у него предположительно с рождения. Из-за разрыва аневризмы случился геморрагический инсульт.

Никто не заметил внешних проявлений инсульта, потому что в первой фазе разрыва аневризмы у пациентов практически не нарушаются никакие функции. Головную боль можно было легко спутать с мигренью. В момент разрыва кровь выливается в головной мозг, происходит нарушение кровообращения в церебральных сосудах, спазм сосудов, а место разрыва самостоятельно тромбируется, чтобы закрылось кровотечение. Далее мозг справляется с инсультом самостоятельно.

Ребенка и маму на реанимобиле санавиации доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После нескольких быстрых консультаций ребенка и маму на реанимобиле санавиации доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана.

«Утром мы тут же собрали консилиум, на котором приняли решение пригласить коллег-ангиохирургов из Республиканской клинической больницы. Это была оперативная, слаженная и командная работа РКБ и ДРКБ. Мы только позвонили, и уже сразу получили ответ: ”Да, мы будем. И расходники возьмем свои”. Не будь одного из нас в этой цепочке, пришлось бы договариваться на операцию с федеральным центром. А это все равно время, при том, что ребенок был уже не транспортабельным», – объясняет заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ДРКБ Айдар Хамидуллин.

Это была оперативная, слаженная и командная работа РКБ и ДРКБ Фото: пресс-служба ДРКБ

«Таких случаев – один-три на миллион»

По словам врачей, в течение примерно 9 дней система повышенной свертываемости крови в организме потихонечку снижает свою активность и разрыв аневризмы случается повторно, что практически всегда заканчивается глубокой инвалидностью или смертью. Из РКБ в ДРКБ на помощь коллегам пришли два ангиохирурга – Алексей Постников и заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения №1 РКБ Татарстана Андрей Терегулов. Остальные члены команды в детской операционной были из ДРКБ.

По зарубежным данным, аневризма мозговых артерий встречается у одного-троих детей на миллион Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы с такой патологией встречаемся часто. В год мы в РКБ оперируем около 50 пациентов с аневризмами, как с разорвавшимися, так и с неразорвавшимися, которые обнаруживают случайным образом на МРТ. Врожденная патология церебральных артерий – достаточно редкая патология, встречающаяся все-таки чаще во взрослой сети. По зарубежным данным, аневризма мозговых артерий встречается у одного-троих детей на миллион. Поэтому, как только коллеги позвонили, мы тут же выдвинулись на помощь», – рассказывает заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения №1 РКБ Татарстана Андрей Терегулов.

Аневризма была 5 мм в диаметре. Это, объясняет хирург, достаточно крупная аневризма для ребенка и средняя для взрослого. На место аневризмы ангиохирурги поставили специальную платиновую спираль, которая перекрывает доступ крови к ней. При таком методе лечения с течением времени аневризма полностью зарастет.

На место аневризмы ангиохирурги поставили специальную платиновую спираль, которая перекрывает доступ крови к ней Фото: пресс-служба ДРКБ

«Есть отличия в операциях на детях и взрослых. Во-первых, испытываешь стресс, перед тобой на операционном столе лежит маленький ребенок, все по-другому. Все гораздо меньше и нежнее. Во-вторых, мало того, что сосуды ребенка меньше, так еще и реактивность сосудов больше. То есть на воздействие извне сосуды ребенка могут среагировать иначе, нежели чем у взрослых. Они могут спазмироваться чаще, чем у взрослых. Поэтому работа хирургов должна быть филиграннее, чем во время операций у взрослых», – подчеркнул Андрей Терегулов.

Андрей Терегулов: «На воздействие извне сосуды ребенка могут среагировать иначе, нежели чем у взрослых» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Врачи сделали для моего сына все возможное и невозможное»

Все это время Алсу ходила кругами по отделению нейрохирургии, за которым закрепили Динара. Маму мальчика сразу предупредили, что сделают для него все возможное. В это время на телефоне были все родственники: бабушки, муж, младшая сестренка Динара. Все ждали, пока операция закончится.

«Самое страшное – безызвестность. На любом этапе: пока искали причину, пока определялись, куда везти, пока ждала сына из операционной. Но, слава Богу и врачам, они все сработали так быстро! Ко мне вышел врач и сказал, что можно наконец подняться к сыну. Они закончили», – вспоминает Алсу.

Операция прошла успешно и быстро. Меньше чем через час Динар уже был в реанимации, отходил от наркоза. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает и он быстро идет на поправку.

Айдар Хамидуллин: «Мы только позвонили, и уже сразу получили ответ: “Да, мы будем. И расходники возьмем свои”» Фото: пресс-служба ДРКБ

«Аневризма была врожденной патологией. Почему случился разрыв, конечно, не знаем. Возможно, повлиял пубертатный период, в это время как раз начинаются перепады давления у подростков. Но самое главное в этой истории, что мы все успели вовремя и сработали слаженно», – с улыбкой подытожил Айдар Хамидуллин.

Динар уже готовится к выписке, а его мама не перестает благодарить врачей.

«Каждому спасибо здесь! И везде, и особенно нашим лечащим докторам Айдару Фаязовичу и Тимуру Ильшатовичу! Хоть мне и страшно до сих пор, что это повторится, но я знаю, что доктора сделали все возможное и невозможное для нас», – призналась мама Динара.