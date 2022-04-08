Инсулины, финлепсин и L-тироксин: стоит ли татарстанцам волноваться о наличии лекарств?

Наличие лекарств на полках аптек продолжает волновать жителей Татарстана. Эксперты уверяют: ни одна фармкомпания не ушла с российского рынка. О том, есть ли инсулины, финлепсин и L-тироксин в аптеках и почему их может не быть, рассказала заместитель министра здравоохранения республики Фарида Яркаева.

Фарида Яркаева: «В Российской Федерации находится производство трех крупнейших производителей инсулина и инсулиновых аналогов, и при необходимости они могут полностью заменить импортные препараты, но такой необходимости нет» Фото: © «Татар-информ»

Зарубежные производители инсулинов с российского рынка НЕ ушли

«Зарубежные производители инсулина инициативно обратились к нам и заявили о том, что они продолжают работать на фармацевтическом рынке России», – рассказала «Татар-информу» заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

К тому же две из трех транснациональных компаний локализовали производство разных инсулинов в России. Датская компания расположилась в Калуге, французская – в Орле. Замминистра отметила, что назвать зарубежными этих производителей можно лишь условно. И никто из них не захочет терять уже вложенные в производство средства, поэтому они будут продолжать работать на российском рынке.

«Что касается возможного отсутствия инсулинов на рынке России, я хочу еще раз всех заверить и успокоить: такой проблемы на сегодня не существует, поскольку все, кто нуждается в инсулине, получают его по той или иной федеральной или республиканской программе», – рассказала заместитель министра здравоохранения Татарстана.

Для льготников вся линейка отечественных и зарубежных инсулинов на первое полугодие 2022 года уже закуплена.

«В Российской Федерации находится производство трех крупнейших производителей инсулина и инсулиновых аналогов, и при необходимости они могут полностью заменить импортные препараты, но такой необходимости нет», – заметила Фарида Яркаева.

Замминистра привела данные Минпромторга России о том, что страна технологически готова к замене 80% препаратов из перечня жизненно необходимых препаратов. На сегодня около 50% из этого списка, утвержденного Правительством РФ, производится в России.

В аптеках в начале марта был ажиотажный спрос на инсулины Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спрос на инсулин в аптеках вырос в десятки раз

В аптеках в начале марта был ажиотажный спрос на инсулины, то есть больные сахарным диабетом, которым необходимо это средство, скупали его в розничных сетях, даже несмотря на то что они входят в число льготников и препарат достался бы им бесплатно.

«Уходило буквально 40-50 упаковок в месяц, иногда 5 упаковок в месяц на всю республику, поскольку наши пациенты получают необходимый инсулин в рамках льготных программ, за счет средств бюджета. Когда люди стали обращаться в аптеки и покупать сразу по пять упаковок, даже по две-три, конечно, реализация многократно превысила потребности, на которые ни оптовики, ни розница, ни производители не рассчитывали», – рассказала Фарида Яркаева.

Другими словами, татарстанцы создали себе запас инсулина за свой счет.

«Аналитика, которая предоставлена нам производителями, говорит о том, что спрос на инсулин в рознице увеличился в несколько десятков раз», – рассказала Фарида Яркаева.

На сегодняшний день ажиотажный спрос спал. В Росздравнадзор сообщений о дефиците инсулина не поступало.

Замминистра подчеркнула, что в розничную сеть аптек все инсулины тоже поступили, причем как российского производства, так и импортные. По данным производителей, запас в аптеках есть от 1,5 до 10 месяцев.

Препарат карбамазепин с разными торговыми наименованиями завозится. В аптеках его немного, ведь в основном он предназначен для льготников Фото: © «Татар-информ»

Почему финлепсина в аптеках мало?

Отдельно Фарида Яркаева остановилась на препарате «Финлепсин».

«Этот препарат – карбамазепин (его международное непатентованное наименование) используется в льготных программах так же, как инсулин. Если пациенту этот препарат требуется, он, как правило, имеет право на получение его или по федеральной, или по региональной программе», – отметила собеседница «Татар-информа».

И все усилия оптовиков и производителей направлены на обеспечение этим препаратом госзакупок, то есть льготникам и в больницы. В розницу лекарство доставляется по остаточному принципу из-за маленького спроса.

«С конца 2021 года, задолго до введения санкций, тема дефектуры на “Финлепсин ретард” обсуждалась – производитель вместо увеличенной дозировки стал ввозить в Россию меньшую дозировку, которая вполне заменяет ретардную форму», – рассказала Фарида Яркаева.

На сегодня в Татарстан препарат карбамазепин с разными торговыми наименованиями завозится. В аптеках его немного, ведь в основном он предназначен для льготников.

В розничную сеть аптек все инсулины тоже поступили, причем как российского производства, так и импортные Фото: © «Татар-информ»

За три месяца скупили годовой запас L-тироксина

Препарат L-тироксин является гормоном щитовидной железы, его применяют пациенты, у которых есть проблемы с работой этого органа. Этот препарат производят несколько компаний – одна российская и две зарубежных.

Это лекарство не всегда идет по льготной программе. В основном его покупают в аптеках.

«Временная дефектура связана с ажиотажным спросом. Через инструменты предварительного заказа, бронирования, интернет-заказа, очного посещения аптек – ими наши пациенты воспользовались и закупили большое количество препарата. Мы констатировали и на уровне республики, и Росздравнадзора по Российской Федерации, что спрос превышал аналогичные продажи прошлых периодов в десять раз», – рассказала Яркаева.

По словам заместителя министра здравоохранения, некоторые аналитические агентства делятся данными, что за три месяца россияне скупили почти годовой запас препарата.

В конце марта от трех производителей в государственной сети аптек получили более пяти тысяч упаковок, государственная сеть составляет всего 10% от всего фармацевтического рынка в Татарстане.

Сейчас L-тироксин поступает в том объеме, который могут себе позволить оптовики.

«На сегодняшний день препараты поступают в аптечную сеть с определенной периодичностью, в определенных объемах. Эти объемы чуть меньше, но с учетом того, что многие наши пациенты уже закупились, я думаю, проблема уже стабилизировалась, жители могут приобрести их спокойно в рознице», – рассказала Фарида Яркаева.

В России приняли ряд мер, все они направлены на то, чтобы побудить дистрибьюторов и аптеки оперативно ввозить препараты на территорию страны и реализовывать Фото: © «Татар-информ»

Дефектура на фармрынке – норма

По словам собеседницы агентства, понятие «дефектура» – отсутствие определенного товара в аптеках – существовало всегда. Она случалась из-за остановки производства, смены регистрационного удостоверения или изменений в регистрационном досье.

«Это то состояние, которое на фармацевтическом рынке так или иначе появляется. Просто сегодня мы эту тему дефектуры острее воспринимаем», – объяснила заместитель министра.

Государственные контракты на второе полугодие сейчас активно заключаются. На L-тироксин и карбамазепин торги уже состоялись, по инсулинам из-за множества наименований торги продолжаются, однако на большинство из них торги прошли и сейчас заключаются государственные контракты.

В России приняли ряд мер, все они направлены на то, чтобы побудить дистрибьюторов и аптеки оперативно ввозить препараты на территорию страны и реализовывать. К примеру, появилась возможность ввозить лекарства в упаковках на иностранном языке, однако с соблюдением маркировки и с инструкцией на русском. Это ускоряет процесс попадания их к конечному потребителю.

Также дистрибьюторов обязали на законодательном уровне при наличии у них препаратов соблюдать сроки отгрузки и отгружать их. Это сделано для того, чтобы у поставщиков не было возможности по своим причинам искусственно задерживать лекарства.