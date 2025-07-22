Инструкторы центра «ВОИН» со всей России прошли подготовку в Тюмени

На базе тюменского филиала Центра «ВОИН» завершился новый поток обучения инструкторов, стартовавший 26 мая.

47 специалистов из 18 регионов России, в том числе инструктор по огневой подготовке из Татарстана Михаил Гора, прошли цикл образовательных программ, включающий теорию и методику педагогической работы в области военно-спортивной подготовки, общую военную подготовку, патриотическое воспитание молодежи в системе работы инструктора-методиста, а также программу повышения квалификации «Методика организации обучения по программам снайперской подготовки».

Теперь они смогут преподавать курсантам новую дисциплину – снайпинг.

«Инструктор – настоящий пример мужества, образец для своих курсантов. Он должен быть для них настоящим старшим товарищем, создавать траекторию развития их личностей. Всего в Центре "ВОИН" около 400 инструкторов, более половины из которых – участники боевых действий, в том числе СВО. Они каждый день показывают ребятам, что значит любить Родину и уметь ее защищать», – рассказал Председатель Правления Центра «ВОИН», депутат Госдумы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.

Напомним, курс по снайпингу – новинка этого сезона летних смен «Время юных героев». Он подготовлен совместно с Федерацией боевого снайпинга России.

«За время обучения я понял, что итог подготовки инструктора – не сертификат, а ученики – наше поколение патриотов. Их мужество – его экзамен. Их победы – его награда», – считает инструктор из ДНР Сергей Юшко.