Инструктор по выживанию Алешкин объяснил, как правильно спасти тонущего человека

Чтобы спасти тонущего человека, нужно подплыть к нему, держа перед собой средство с положительной плавучестью, за которое сможет схватиться утопающий. Об этом «Татар-информу» сообщил инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин.

Ранее сообщалось, что в Камско-Устьинском районе утонул 75-летний рыбак.

«Нужно иметь с собой средство с положительной плавучестью: пластиковая доска, пластиковый или надувной буй, надувной круг. Подплывая к утопающему, вы держите это плавучее средство перед собой, чтобы тонущий человек смог за него схватиться. В таком случае вы сможете оба держаться за это плавучее средство и вытащить тонущего человека», – объяснил собеседник агентства.

Он предупредил, что для человека, который спасает утопающего, опасностей больше, чем для самого утопающего.

«Тонущий человек находится в состоянии паники, мозг у него в эти минуты отключается. Увидев, что к нему кто-то подплывает, он может за вас схватиться и утопить своего спасателя, лишь бы ему самому остаться на воде», – предупредил инструктор.