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Инструктор по труду центра «Умырзая» закупил оборудование для мастерской
Инструктор по труду Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Умырзая» Мензелинского района Татарстана Ришат Шаймарданов работает с особенными детьми с 2015 года. Он помогает им сделать важный выбор в жизни — определить будущую профессию.
Ребенок с проблемами в интеллектуальном и физическом развитии, как и другие члены общества, имеет право на труд. Однако ему нужна особая помощь в развитии своих способностей к трудовой деятельности, отмечает пресс-служба Минтруда РТ.
Ришат Ринатович старается привить особенным детям профессиональные навыки. На занятиях в столярной мастерской под его руководством ребята изучают основы столярного дела, учатся художественной обработке древесины, выжиганию, выпиливанию лобзиком, резьбе по дереву.
В мастерской есть токарный станок по дереву, который инструктор по труду купил на грант, выигранный на конкурсе «Общественная инициатива» за соцпроект «Смогу жить самостоятельно». Также он приобрел лазерный станок и верстак. По мнению специалиста, интерес к столярному делу не только объединит особенных ребят, но и позволит им в будущем зарабатывать деньги.
Ришат Ринатович выступает в роли наставника ребят на конкурах профмастерства «Абилимпикс», «Фестиваль возможностей» и «Я могу — 2024 год», где его подопечные неоднократно занимали призовые места. Ришата Шаймарданова в Мензелинском районе и за его пределами знают многие. Он проводил мастер-классы на республиканских мероприятиях, приуроченных ко Дню социально работника и Дню пожилого человека, а также на выставке-форуме «Россия» во время Дня Республики Татарстан.
Восьмого июня — День социального работника. Это профессиональный праздник людей, оказывающих социально-реабилитационные услуги людям, нуждающимся в посторонней помощи. Накануне праздника «Татар-информ» публикует серию историй про соцработников.
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