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Инструктор отбора на военную службу по контракту: «Отцом горжусь. Он - герой!»
Участник специальной военной операции старшина Андрей Спиренков работает в пункте отбора на военную службу по контракту первого разряда города Казань, прикомандирован к военному комиссариату города Бугульмы в должности инструктора.
Он окончил школу №8 в городе Бугульма, профессиональное училище №4 города Октябрьский по специальности «сварщик». В 2013 году был призван на срочную службу в армии.
Спустя 11 месяцев службы заключил контракт с Минобороны. Дослужился до звания старшины, на протяжении восьми с половиной лет служил командиром танка Т-80У, принимал участие в специальной военной операции. По окончании контракта награжден государственной наградой — медалью «За отвагу».
На данный момент он отбирает кандидатов на военную службу по контракту, оформляет с ними документы, объясняет по поводу службы.
«Проводим агитационно-информационные разъяснительные работы. Работаем и с семьями тех, кто заключил контракт, по выплатам, необходимым справкам, которые им нужны, — рассказал Андрей о своей нынешней работе.
Также он добавил, что инструктора приезжают в города и сельские поселения на крупные на мероприятия, разворачивают мобильный пункт, чтобы граждане могли обратиться с вопросами.
«Рассказываем о службе по контракту, в какие воинские части можно пойти служить, какие полагаются выплаты, зарплата, какой контракт можно заключить — с участием в специальной военной операции или без, какие необходимо документы подготовить, куда обратиться. На все вопросы подробно отвечаем. После, уже владея информацией, кандидаты обращаются к нам в военный комиссариат», — говорит Спиренков.
Отец бугульминца Евгений Спиренков в феврале 2024 года заключил контракт с Минобороны и в настоящее время находится в зоне спецоперации.
«За отца очень переживаю, все-таки человек в возрасте, 54 года. Но горжусь, он — мой герой, уважаю его решение, тем более он принял его, хорошо все обдумав. Мы с ним придерживаемся мнения, что как на роду написано, так и будет, никто не знает, сколько времени отмерено каждому. Отец сказал, что если что-то случится, то значит так должно быть. И если суждено погибнуть, то лучше на защите Родине, чем по какой-нибудь глупости. Но, конечно, ждем его домой живым и невредимым. Он хоть и возрасте, не жалуется, службой доволен, говорит, что все хорошо», — поделился бугульминец.
Андрей Спиренков женат, в браке с супругой Викторией воспитывает дочь Надежду. С супругой Андрей познакомился уже будучи на службе по контракту, к профессии девушка относится с уважением.
Практические знания, полученные за годы службы, помогают Андрею Спиренкову в работе с кандидатами в контрактники. Из зоны СВО Андрей Спиренков вернулся невредимым.
«Незадолго до окончания контракта мы с экипажем в бою лишились танка. Я как командир скомандовал экипажу эвакуироваться, схватили автоматы, вступили в бой со стрелковым оружием. Выполнили боевую задачу, остались живы. Ребятам всегда советую быть готовым к любым ситуациям, реагировать на события с холодной головой», — посоветовал он.
Заключившие контракт в июне и июле получат единовременные выплаты от 700 тысяч рублей: 195 тысяч рублей от Министерства обороны РФ, 505 тысяч от Республики Татарстан. Плюс положено обмундирование, заработная плата, в том числе на время обучения в центре подготовки. В военной службе много плюсов, например, ранний выход на пенсию и льготная ипотека. Во время службы оплату банку по ипотеке оплачивает государство, можно внести первоначальный взнос, не приобретая жилье, выплаты будут производиться, а после приобрести жилье в любой точке России.
Материал подготовлен при участии Людмилы Галимовой. Фото предоставлены Андреем Спиренковым.
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