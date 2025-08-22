news_header_top
Общество 22 августа 2025 15:23

Альпинист Киселев оценил шансы спасти россиянку, застрявшую на пике Победы

Если альпинистка Наталья Наговицына будет жива на момент, когда к ней поднимутся спасатели, то шансы ее спасти достаточно высоки. Об этом «Татар-информу» сообщил альпинист, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

Напомним, что ЧП произошло 12 августа на высоте 7 тыс. м. Наговицына сорвалась в пропасть на Пике Победы в Киргизии, сломала ногу. С тех пор она находится на вершине без еды.

«Там работают профессионалы. Если она будет бороться за жизнь, будет за нее держаться и будет жива на тот момент, когда к ней подойдут, то шансы ее спасти велики: ей помогут восстановиться и спуститься. Самое главное, чтобы она выдержала это все и дождалась спасателей», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что на самом деле человек способен выжить при таких условиях и ранениях.

«Человек – просто невероятно живучее создание. Если у него есть воля к жизни, если он правильно настроен и рассчитывает все, то он может выдержать любые испытания. Проблема начинается тогда, когда человек теряет эту волю к жизни. Именно поэтому в этой истории вся надежда на ее моральные волевые качества», - резюмировал он.

