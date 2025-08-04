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Общество 4 августа 2025 17:18

Инструктор Алешкин объяснил, как отличить ядовитую змею от безобидной

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Отличить ядовитую змею от безобидной можно по форме головы: у гадюки она относительно ромбовидная, выделяется на фоне тела, а на чёрном фоне виден узор. Об этом сообщил эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин, чьи сова приводит «Радио 1».

«А уж будет монотонным, еще у него есть желтые точки на голове», - добавил Алешкин.

Еще он рассказал, как человеку обезопасить себя от укуса змеи. Так, если вы идете в лес, то одевайте высокую обувь, например, резиновые сапоги. Также не забывайте смотреть по сторонам и для страховки «прощупывайте» дорогу палкой.

При встрече с пресмыкающимся - не суетитесь и сохраняйте спокойствие, советовал Алешкин, добавив, что змея никогда первая нападать не будет.

#змея #меры безопасности #полезная информация
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