Инструктор мензелинского аэроклуба: «Только вчера я делал прыжок с этого самолета»

Инструктор мензелинского аэроклуба Олег Шипоров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» возможные причины падения самолета с парашютистами.

«Моя штатная обязанность готовить людей к парашютным прыжкам. Мы следуем руководящим документам. Люди не могли спрыгнуть с парашюта, там была маленькая высота. Аварийное покидание воздушного судна от 500 метров. Птица попала в двигатель, сейчас осень, перелетные птицы летают», – сообщил инструктор аэроклуба.

По его словам, один из пилотов был военным летчиком, второй – летчиком гражданской авиации. У обоих было большое количество вылетов, оба – летчики-инструкторы со стажем более десяти лет и допуском к командированию.

«Есть такое понятие – взлетная масса. Взлетная масса точно не была нарушена, потому что самолет летает с небольшим количеством людей. Это был хороший самолет, я сам с него выполнял прыжки», – рассказал агентству Олег Шипоров.