Инструкция по применению: как татарстанцы живут в Турции и понимают эту страну

Многие татарстанцы любят проводить отпуск в Турции. Однако есть среди них и те, кто решил остаться в этой стране на более долгое время. Историями нескольких человек разных возрастов и профессий — уроженцев Казани или тех, кто учился и работал в ней, поделилась «Республика Татарстан».

Так, например, юрист Ленар Рахманов живет в Стамбуле три года, однако посещал город и ранее. Его работа связана с подбором недвижимости и инвестициями, поэтому он не раз сталкивался с покинувшими Турцию россиянами, ожидания которых не совпали с реальностью.

«По моим наблюдениям, сложно бывает тем, кто знает только русский язык и не стремится учить другие. Люди тяжело адаптируются, потому что не хотят вникать в чужие традиции, культуру, хотят, чтобы все было как дома», — заметил он.

Поделился Ленар Рахманов и своей «инструкцией по применению» Турции. Чтобы адаптироваться в стране, он постарался включиться в общественную жизнь и перенять ряд местных привычек: посещал мероприятия, активно общался с окружающими, покупал те же продукты, что и местные жители, готовил такие же блюда, что и они.