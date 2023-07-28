Инструкция для болельщика: как оформить Fan ID, надо ли идти в МФЦ, почему могут отказать

Из российских футбольных «миллионников» до Казани Fan ID добрался позже всех

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Fan ID в Татарстане оформили 11 тысяч человек

Из российских футбольных «миллионников» до Казани Fan ID добрался позже всех. Пока в Ростове, Самаре и Нижнем Новгороде год назад обновленная система уже полным ходом обкатывалась, «Рубин» выступал в Первой лиге. Однако теперь – после возвращения команды в Премьер-лигу – очередь дошла и до столицы Татарстана.

30 июля в 15.00 по московскому времени подопечные Рашида Рахимова сыграют против «Оренбурга» свой первый домашний матч этого сезона. И посетить его получится, исключительно имея при себе Карту болельщика, или так называемый Fan ID.

В конце июня на пресс-конференции в брифинг-зале «Татар-информа» пресс-атташе казанского «Рубина» Марат Вагизов заявил, что в Татарстане Карту болельщика оформили 6 тысяч человек. Спустя месяц это число увеличилось почти вдвое.

В конце июня Марат Вагизов заявил, что в Татарстане Карту болельщика оформили 6 тысяч человек. Спустя месяц это число увеличилось почти вдвое Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так, по информации «ТИ-Спорт», за два дня до первой официальной домашней игры в Казани в рамках Российской Премьер-лиги (РПЛ) Fan ID оформили 11 тысяч татарстанцев.

Как оформить Fan ID?

Самый популярный способ – при помощи приложения «Болельщик», приложения «Госуслуги» или портала Госуслуг с посещением МФЦ.

Так, для оформления карты необходимо:

иметь учетную запись на портале gosuslugi.ru;

войти на сайт или в мобильное приложение;

на сайте или в мобильном приложении выбираем услугу «Карта болельщика»;

нажать «начать»;

следуя указаниям системы, подтвердить персональные данные, контактный телефон и адрес электронной почты;

прикрепить фотографию. Подойдет любой светлый фон без посторонних предметов;

обратиться в МФЦ с документом, удостоверяющим личность, для подтверждения. Обычно процедура доступна спустя 15-20 минут после подачи.

Что касается посещения МФЦ, то время визита в учреждение можно сократить, если предварительно заполнить заявку на Госуслугах. При этом субботу в Казани они будут функционировать до 17.00 (Дербышки и Юдино до 16.00 и 15.00 соответственно). В воскресенье филиалы МФЦ работать не будут.

Оформить Fan ID можно и без посещения МФЦ

Однако существует еще один способ подтверждения личности – при помощи загранпаспорта нового образца и смартфона с NFC-модулем. В этом варианте посещение МФЦ не требуется.

При подобном способе оформления карты понадобятся:

действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом);

Android-смартфон с NFC-модулем;

Приложение «Госуслуги. Карта болельщика» и «Госуслуги Биометрия» (для подтверждения по биометрии).

Стоит отметить, что детям младше 14 лет можно оформить Карту болельщика без посещения МФЦ. Карта выдается автоматически, если родитель заполнил данные о ребенке на Госуслугах.

Одного лишь Fan ID – недостаточно. Нужен QR-код

При этом для посещения матчей чемпионата России по футболу одного лишь Fan ID недостаточно. Нужен еще и QR-код. Как его получить?

Для этого нужно по номеру Карты болельщика купить билет на конкретный матч. После этого в личном кабинете появится QR-код. При этом если человек купит абонемент, то в личном кабинете появятся QR-код сразу на все матчи.

Самый удобный вариант – скачать приложение «Госуслуги Карта болельщика». Так, в последнем 30-м туре минувшего сезона 8 матчей игрались одновременно. И из-за наплыва болельщиков на портал «Госуслуги» возникли технические неполадки. При использовании приложения «Госуслуги Карта болельщика» вероятность такой проблемы должна снизиться.

Для посещения матчей чемпионата России по футболу одного лишь Fan ID недостаточно. Нужен еще и QR-код Фото: rubin-kazan.ru

Дополнительная информация

Для оформления Карты болельщика нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

Если таковой нет и по каким-то причинам человеку создать ее самостоятельно не получается, то сделать это можно в МФЦ, обратившись за услугой «Подтверждение учетной записи ЕСИА».

Если гражданин (болельщик) еще не оформлял заявку на Карту на портале Госуслуг, в МФЦ помогут подать заявление и загрузить фотографию на телефоне заявителя либо на компьютере в Секторе пользовательского сопровождения (СПС), в котором имеется доступ к порталу Госуслуг для любого гражданина.

В личном кабинете на Госуслугах можно передать билет, приобретенный на Карту болельщика одного человека, другому человеку, указав номер его карты или номер телефона или адрес электронной почты, который использовался при оформлении карты.

Кроме того, есть вероятность, что получить Fan ID получится не у всех. И если человеку, который ранее был уличен в нарушении общественного порядка или в его отношении был установлен административный запрет, придет отказ в получении карты, то в таком случае она приостанавливает свое действие. Это решение можно обжаловать в Минспорте или в суде.