Институту филологии и межкультурной коммуникации КФУ выделено 630 бюджетных мест

Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета получил 630 бюджетных мест. Об этом сообщил руководитель института Радиф Замалетдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Институт в этом году будет принимать на 465 бюджетных мест, что на пять больше по сравнению с прошлым годом. Они выделены федеральным бюджетом. Примерно столько же планируем принять на внебюджетное обучение. На программу бакалавриата нам выделено 310 бюджетных мест, магистратуры — 90. На очно-заочную форму выделено 65 бюджетных мест», — заявил спикер.

Замалетдинов заметил, что институт также реализует программы по заказу республики. Он уточнил, что это пять программ в области педагогического образования и одна по PR. «Сто пятьдесят мест нам выделяет республика для подготовки педагогических кадров и 15 мест для подготовки специалистов в области PR и связей с общественностью. Таким образом, получается 630 мест, которые будут финансироваться из федерального и республиканского бюджетов», — отметил руководитель института.

По его словам, программы, финансируемые из регионального бюджета, направлены на подготовку будущих учителей для работы в билингвальных и полилингвальных образовательных организациях. Студентам предусмотрена стипендия в размере 15 тыс. рублей.

Замалетдинов рассказал, что всего в этом учебном году в Институте филологии и межкультурной коммуникации обучение пройдет по 35 программам, включая 13 для магистратуры и 22 для бакалавриата.

В магистратуре новыми в этом году станут программы «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры» и «Арт-педагогика и цифровые технологии». Кроме того, вводятся новые бакалаврские программы по родному татарскому языку и литературе, русскому языку, рекламе и связям с общественностью, а также изобразительному искусству, музыке и иностранному языку в полилингвальной образовательной среде, по языку жестов.

«Прием документов, который открылся 20 июня, продолжится до 25 июля. Но на ряд направлений, в основном творческих, а также по подготовке в области татарского языка и литературы документы принимаются до 15 июля. Это связано с тем, что после этой даты институт проведет внутренние испытания», — подчеркнул Замалетдинов.

Руководитель Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая КФУ Рамиль Мирзагитов в свою очередь добавил, что на новый учебный год выделено 25 бюджетных мест на обучение по направлению татарской филологии и журналистики. Абитуриентам дополнительно нужно будет пройти тестирование по татарскому языку.