Институт управления, экономики и финансов КФУ отметил 95-летие
Институт управления, экономики и финансов КФУ сегодня отмечает 95 лет со дня основания. В торжественных мероприятиях, приуроченных к юбилею, приняли участие предподаватели, студенты, ветераны и бывшие воспитанники вуза. В числе последних оказался и председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев.
«Поздравляю с красивой датой – 95-летием нашей альма-матер. За эти годы институт прошел огромный путь развития, став одним из ведущих образовательных и научных центров нашей большой Родины, внес неоценимый вклад в подготовку специалистов и развитие финансовой науки в целом», – поздравил он присутствующих.
Абдулганиев подчеркнул, что институт управления, экономики и финансов по праву славится своей историей. В век стремительных перемен и вызовов институт продолжает идти в ногу со временем – здесь осваиваются и внедряются новые технологии как в образовательный процесс, так и в научные исследования.
«За почти столетнюю историю наш вуз выпустил 61 тысячу выпускников. И, как мы с вами видели, они не только в Казани и Татарстане – наши выпускники работают по всему миру. Уверен, искренняя преданность делу, любовь к родному вузу и впредь будет служить залогом для дальнейшего процветания Казани, Татарстана и нашей большой Родины», – подчеркнул председатель Госсовета.
С теплыми поздравлениями в адрес преподавателей института выступил еще одни выпускник вуза, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, который поблагодарил их за тот базис, который они закладывают каждому студенту.
«Я бы еще раз хотел поблагодарить всех присутствующих выпускников. Знаете, выпускники – очень неравнодушные люди, которые всегда помогают институту», – заявил Сафин.