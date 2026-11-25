Институт управления, экономики и финансов КФУ сегодня отмечает 95 лет со дня основания. В торжественных мероприятиях, приуроченных к юбилею, приняли участие предподаватели, студенты, ветераны и бывшие воспитанники вуза. В числе последних оказался и председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев.

«Поздравляю с красивой датой – 95-летием нашей альма-матер. За эти годы институт прошел огромный путь развития, став одним из ведущих образовательных и научных центров нашей большой Родины, внес неоценимый вклад в подготовку специалистов и развитие финансовой науки в целом», – поздравил он присутствующих.

Абдулганиев подчеркнул, что институт управления, экономики и финансов по праву славится своей историей. В век стремительных перемен и вызовов институт продолжает идти в ногу со временем – здесь осваиваются и внедряются новые технологии как в образовательный процесс, так и в научные исследования.