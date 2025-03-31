Институт татарской энциклопедии презентовал персональную энциклопедию «Каюм Насыри»

Презентация иллюстрированной персональной энциклопедии «Каюм Насыри» прошла на пресс-конференции «Татар-информа». Выход сборника приурочен к 200-летию выдающегося татарского просветителя.

«Эта книга — персональная энциклопедия, которая охватывает биографию, трудовую и издательскую деятельность, увековечивает память», — сообщил «Татар-информу» доктор исторических наук, заведующий центром энциклопедистики Института Татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Х. Хасанова АН РТ Рафаиль Шайдуллин.

Историк выступил в роли не только автора, но и куратора энциклопедического проекта. В труде собраны взгляды разных исследователей жизни и творчества татарского ученого. Вместе с Шайдуллиным в создании этой работы принимали участие семь человек.

«Его изучают уже более ста лет. Каждый к этой теме подошел по-разному. Одни изучал его труды по фольклору, другие – по языкознанию и литературе, третьи — по медицине и ботанике», — поделился историк.

Энциклопедистикой Шайдуллин занимается почти 35 лет. С именем Каюма Насыри за эти годы он сталкивался не раз, но даже не знал о масштабах этой исторической фигуры. Многие работы Насыри посвящены гуманитарным наукам, однако есть среди них и более естественно-научные труды, например, по геометрии.

«Для татарских детей он создал фактически первое учебную пособие. Я не математик, я гуманитарий, но я просто посмотрел его работы, и заметил интересные моменты. По сей день мы не можем найти адекватные термины по геометрии, по математике, по арифметике, а у него эти термины есть — их нужно вернуть, чтобы обогатить наш язык», — считает Шайдуллин.

Энциклопедия издана на татарском языке. Планируется выпустить и русскоязычное издание.

Книга адресована не только членам научного сообщества, но и широкому кругу читателей. Тираж персональной энциклопедии — 1 тыс. экземпляр. Пособие можно будет найти в библиотеках и общеобразовательных учреждениях.

О планах по выходу данной энциклопедии, а также других изданий директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Эльмира Галимова рассказала в интервью главному редактору «Татар-информа» в проекте «12 этаж».