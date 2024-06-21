Институт Татарской энциклопедии презентовал книгу о Махмуте Гарееве

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Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» прошла презентация книги «Махмут Гареев: военный, учёный и общественный деятель», посвященной 100-летию со дня рождения советского и российского военачальника, военного теоретика и историка, генерала армии Махмута Гареева. Книга издана при поддержке Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ.

Как отметил директор института Искандер Гилязов, в сборник вошли материалы конференции, которая была проведена в прошедшем году к 100-летию со дня рождения Махмута Гареева. Книга издана на русском языке.

«Махмут Гареев — генерал армии, президент Академии военных наук, выдающаяся личность. Говоря о Гарееве, мы отмечаем несколько фактов. Во-первых, он — солдат, офицер, Герой, участник Великой Отечественной войны, был ранен. Во-вторых, военачальник, служил в различных областях Советского Союза и за границей. В-третьих, он — военный теоретик, историк и, наконец, истинный татарин», — рассказал Искандер Гилязов.

«Во время встречи в Москве у Махмута Гареева спросили: „Вы когда-нибудь снимаете военную форму?“ Он ответил: „Нет, мне кажется, что я уже родился в военной форме“. „В мундире генерала армии?“ — переспросили у него, желая посмеяться. А он сказал: „Нет, в мундире советского человека“. Он жил советским человеком и ушел из жизни советским человеком», — вспомнил о герое военный комиссар Татарстана в 1998-2006 годах, ветеран боевых действий в Афганистане, генерал-майор Рим Мустаев.

Также Рим Мустаев отметил необходимость переиздать книгу Махмута Гареева «Моя последняя война (Афганистан без советских войск)» о военном опыте Гареева в Афганистане. «В этом издании геополитический и геостратегический анализ мира, его нужно перечитать именно сейчас. Книга несомненно должна быть в Академии наук Татарстана», — подчеркнул он.

Председатель совета татарстанского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», заместитель председателя Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ, полковник Рафаэль Шакирзянов отметил, что книгу можно использовать во время проведения различных мероприятий патриотического направления, на уроках истории, и она станет полезным источником для учащихся школ, студентов, учителей и научных деятелей.

«Издание данной книги — большая патриотическая работа. Приведенные в ней материалы будут полезными при проведении в школах уроков мужества, мероприятий, посвященных патриотическому воспитанию», — сказал он.

Доктор исторических наук Рафаэль Шайдуллин ознакомил с содержанием издания. «Книга посвящена четырем направлениям. Первые две части — о самом генерале армии Махмуте Гарееве. В третьей части поднимается тема локальных войн. Дается информация о Великой Отечественной, Афганской войнах и об их участниках. Четвертая часть рассказывает о самоотверженном труде тружеников тыла», — отметил он. Тираж — 200 единиц. Искандер Гилязов сообщил, что на издание книги из бюджета было выделено 530 тысяч рублей.

Электронный вариант книги «Махмут Гареев: военный, учёный и общественный деятель» представлен в онлайн-энциклопедии «Tatarica».

Махмут Гареев — участник шести войн. Более 20 лет руководил Академией военных наук. Махмут Гареев — автор двух десятков книг, сотен научных работ и статей, все они посвящены оборонной мощи страны. Активно противостоял попыткам переписать историю. Многое сделал для возвращения доброго имени поэта-героя Мусы Джалиля. Именно благодаря помощи его немецких коллег были найдены приказы гитлеровского командования об аресте и казни поэта. Теперь подвиг Джалиля подтвержден документально.

Махмут Гареев умер на 97-м году жизни 25 декабря 2019 года. Подробнее о жизни военачальника можно прочитать в большом материале «Татар-информа».