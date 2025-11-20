Институт татарской энциклопедии представил сборник очерков к юбилею Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Подарочное издание «Казань тысячелетняя: исторические очерки» представил сегодня Институт татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова Академии наук Республики Татарстан (ИТЭР АН РТ) на пресс-конференции в «Татар-информе».

«2025 год – год, богатый на события и юбилеи. Деятельность нашего института была приурочена к этим датам», – рассказала директор ИТЭР Эльмира Галимова.

С начала этого года ИТЭР успел выпустить энциклопедический сборник к 200-летию Каюма Насыри, электронный справочник героев СССР из Татарстана, сборник «Татары Узбекистана». В копилку мероприятий Института в этом году попал форум к 95-летию основателя и первого директора ИТЭР Мансура Хасанова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За 30-летний период деятельности института вышло много изданий об истории, науке и культуре Казани и Татарстана. Это и 6-томная татарская энциклопедия, где была опубликована статья о Казани, раскрывающая город как сложный феномен, и иллюстрированные энциклопедии, очерки.

Исторические очерки – это первый этап подготовки к выходу энциклопедии. Как оказалось, текущее издание станет очередным шагом к будущей энциклопедии Казани. Работа над большой казанской энциклопедией может занять минимум два года.

«Книга, которую мы презентуем, это своего рода каркас будущей энциклопедии [Казани]», – отметил старший научный сотрудник ИТЭР Ильдар Валиуллин.

Книга выйдет тиражом 1000 экземпляров на русском языке. В будущем планируются татарский и английский языки.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Презентация стала первым мероприятием научно-практической конференции «Казань тысячелетняя», которая проводится к 1020-летию столицы республики. Главные мероприятия конференции пройдут завтра, 21 ноября. В ней примут участие ведущие ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Саранска, Ульяновска, Уфы, Чебоксар и других городов России.

Участие в форуме также примут представители государственных и муниципальных органов Республики Татарстан, научно-исследовательских организаций, учреждений культуры, педагоги высших и общеобразовательных учебных заведений.

Цель конференции – обмен научным опытом и новейшими подходами в изучении вопросов истории Казани и других старинных городов России, а также обсуждение методики создания отраслевых энциклопедий о городских агломерациях и мегаполисах.