Институт татарской энциклопедии представил книгу об отношениях Татарстана и Казахстана

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Институт татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова АН РТ подготовил специальное подарочное издание «Казахстан и Татарстан: гуманитарные и культурные связи в прошлом и настоящем». Книгу представили на пресс-конференции в «Татар-информе» директор ИТЭР Эльмира Галимова и генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

По словам Галимовой, данное издание – показатель тесного взаимодействия Татарстана и Казахстана. Первый раздел книги посвящен историко-культурному развитию республик и их социально-экономическому положению. Второй раздел книги повествует о совместных образовательных проектах, а также проектах в сферах промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий и туризма.

«Работа проведена в кратчайшие сроки, но, я думаю, она выполнена достойно», – отметила Галимова.

Данное издание было подготовлено к 35-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Казахстан.

В связи с этим событием Академия наук РТ также проведет Международный научный семинар «Казахстан и Татарстан: гуманитарные и культурные связи в прошлом и настоящем» совместно с Генеральным консульством Республики Казахстан в городе Казань.

Данный проект значится в Комплексном плане действий Правительства Республики Татарстан по реализации Послания Раиса Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан на 2025 год.