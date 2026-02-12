Институт татарской энциклопедии представил два издания к юбилею Мусы Джалиля

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Институт татарской энциклопедии и регионоведения (ИТЭР) Академии наук РТ представил два издания к юбилею великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Об этом рассказали сотрудники института на пресс-конференции в «Татар-информе».

Первое издание – иллюстрированные энциклопедические очерки на русском языке. В них имеются разделы, касающиеся жизни поэта, его творчества, периода Великой Отечественной войны. Очерки включают около 60 научных статей, написанных конкретно для этого издания.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Цель мы ставили одну. Мы хотели показать личность Мусы Джалиля, его наследие и память о нем как единое и многогранное явление», – рассказала старший научный сотрудник ИТЭР Лилия Давлет.

Вторая книга – библиографический указатель трудов главного научного сотрудника ИТЭР, джалилеведа Рамиля Исламова, включающий 81 монографию и все остальные публикации автора (около 4 тыс.). На страницах указателя есть QR-коды, отсылающие к онлайн-сборнику в электронной энциклопедии Tatarica. По словам директора ИТЭР Эльмиры Галимовой, этот указатель поступит в библиотеки и школы республики.

Оба издания подарочные и не предназначены для продажи.