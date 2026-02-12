Институт татарской энциклопедии представил два издания к юбилею Мусы Джалиля
Институт татарской энциклопедии и регионоведения (ИТЭР) Академии наук РТ представил два издания к юбилею великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Об этом рассказали сотрудники института на пресс-конференции в «Татар-информе».
Первое издание – иллюстрированные энциклопедические очерки на русском языке. В них имеются разделы, касающиеся жизни поэта, его творчества, периода Великой Отечественной войны. Очерки включают около 60 научных статей, написанных конкретно для этого издания.
«Цель мы ставили одну. Мы хотели показать личность Мусы Джалиля, его наследие и память о нем как единое и многогранное явление», – рассказала старший научный сотрудник ИТЭР Лилия Давлет.
Вторая книга – библиографический указатель трудов главного научного сотрудника ИТЭР, джалилеведа Рамиля Исламова, включающий 81 монографию и все остальные публикации автора (около 4 тыс.). На страницах указателя есть QR-коды, отсылающие к онлайн-сборнику в электронной энциклопедии Tatarica. По словам директора ИТЭР Эльмиры Галимовой, этот указатель поступит в библиотеки и школы республики.
Оба издания подарочные и не предназначены для продажи.