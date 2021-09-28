Институт татарской энциклопедии готовит новый проект по муниципальным единицам

Институт татарской энциклопедии и регионоведения готовит новый проект по изданию энциклопедии, посвященной муниципальным единицам. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заведующая центром регионоведения и социокультурных исследований института, кандидат исторических наук Лариса Айнетдинова.

«Что касается населенных пунктов, нас иногда обвиняют в том, что о них написано немного сжато. Поэтому мы думаем, что в будущем создадим энциклопедию по регионам, будем глубже изучать регионы. Есть желание поднять каждый район до уровня энциклопедии. Надеемся, что и от правительства нам будет оказана помощь в создании муниципальной энциклопедии», — сказала Айнетдинова.

По мнению спикера, энциклопедия должна быть некой атрибутикой, так же, как гимн или флаг.

«Разносторонне изучив каждый район, нужно знания районного значения поднять до республиканского уровня. Онлайн-энциклопедия будет нам помогать в распространении информации», — рассказала она.

По ее словам, татарские и русские варианты изданий не повторяют друг друга. «Мы всегда работаем над ошибками, в новые издания могут быть включены новые сведения. Когда имеются тысячи фактов, нельзя сказать, что там не окажутся ошибки. Например, татарский вариант труда по населенным пунктам еще больше дополнен», — сказала Лариса Айнетдинова.