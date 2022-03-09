Институт Санкт-Петербурга приступил к разработке мастер-плана Менделеевска

Институт территориального планирования «Урбаника» Санкт-Петербурга приступил к разработке мастер-плана Менделеевска. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

Заседание рабочей группы по разработке мастер-плана прошло при участии Радмира Беляева и представителей Института территориального планирования «Урбаника» — Федора Конькова и Евгении Арефьевой.

По словам экспертов, мастер-план совмещает в себе социально-экономическую и пространственную составляющие и определяет стратегию развития города как на ближайшие годы, так и на пять — десять лет. Город также получает понятную стратегию развития на ближайшие годы. Администрация будет понимать, что нужно делать сейчас, а что можно делать чуть позже.

Основным инструментом разработки является сбор исходных данных (опросы, интервью, фокус-группы), который занимает около двух месяцев. Затем пройдет стратегическая сессия с привлечением различных категорий населения, где будут обсуждать первые готовые предложения. Далее принимается рабочее предложение, по которому уже разрабатывают конкретные мероприятия.

«Мастер-план является документом, способным кардинально изменить облик территории города и сделать его комфортным для населения», — отметил Беляев на своей странице в соцсети Instagram.