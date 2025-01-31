Институт родительства и шефство заводов: Садыков наметил стратегию работы с молодежью

Как спасти молодых людей от деструктивных проявлений, воспитать поколение патриотов и научить создавать здоровые семьи, обсудили на заседании коллегии министерства по делам молодежи Татарстана.





Ринат Садыков: «Сегодня на учете состоят 4,5 тыс. подростков, существенно не снижается уровень преступлений, совершенных лицами младше 18 лет»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На встрече в СИЗО один из ребят признался, что родители не уделяли ему никакого внимания»

Профилактика деструктивных проявлений в молодежной среде была и остается одной из актуальных, но при этом самых сложных задач, отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Сегодня на учете состоят 4,5 тыс. подростков, существенно не снижается уровень преступлений, совершенных лицами младше 18 лет. Серьезный сигнал – когда под видом псевдобезопасного, но легкого заработка через мессенджеры молодежь вовлекается в незаконный оборот наркотиков, в связи с чем растет количество несовершеннолетних закладчиков. К сожалению, здоровые, подающие надежды, крепкие подростки и совершеннолетние, которые могут получать достойное образование, профессию, родить здоровых детей в молодом детородном возрасте, уезжают в лагеря, только, к сожалению, они не детские», – подчеркнул он.

Сотрудники министерства проводят встречи с ребятами, которые сейчас отбывают наказание.

«Во время наших диалогов с ребятами один из них признался: «Со мной не общались мои родители, они не обращали на меня никакого внимания, не интересовались моими заботами. Мы были предоставлены сами себе». Пожалуй, это самое сильное подтверждение тезиса о необходимости максимального включения всех субъектов профилактики, родительского сообщества в большую совместную работу по формированию ответственного и социально активного молодого гражданина нашей страны», – рассказал Садыков.

Одной из мер профилактики станет документальный фильм о подростках, отбывающих наказание в колониях Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

«Взрослые поймут, что нужно больше внимания уделять детям»

Одной из мер профилактики станет документальный фильм о подростках, отбывающих наказание в колониях.

«В настоящее время министерство приступило к съемкам документального фильма с ребятами, отбывающими наказание по разным причинам. Уверены, что, посмотрев его, взрослые будут больше уделять внимание своим детям, их интересам и увлечениям, а в конечном итоге станут для них друзьями и наставниками», – пояснил министр.

Также одним из способов профилактики негативных проявлений в молодежной среде он назвал вовлечение молодых людей в созидательную деятельность.

Среди мер профилактики спикер также назвал работу не только с детьми, но и с их окружением, в первую очередь — с родителями и одноклассниками. Речь идет в том числе о взаимодействии с психологами, повышении эффективности межведомственных выездов и посещений семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для работы с молодыми семьями при министерстве будет создан специальный институт, в котором можно будет получить консультации по разным вопросам Фото: © «Татар-информ»

При Минмолодежи РТ будет создан «Институт родительства»

Для работы с молодыми семьями при министерстве будет создан специальный институт, в котором можно будет получить консультации по разным вопросам, сообщил Садыков.

«Опыт реализации многочисленных межведомственных проектов в Год семьи сподвиг нас на создание при министерстве «Института родительства». Он позволит вовлечь и охватить максимальное количество родителей и планирующих стать родителями молодых семей, помочь им научиться необходимым навыкам и компетенциям. С ними будут работать эксперты из разных областей», — заявил он.

Первыми слушателями станут студенческие семьи, которых сейчас в Татарстане насчитывается более 3 тыс., в том числе 333 семьи, где оба супруга — студенты.

В составе «Института родительства» будут работать три факультета: «Мама+Папа», «Подросток» и «Здоровый малыш».

«Предприятия должны взять шефство над подростковыми клубами»

Одним из самых эффективных методов профилактики Садыков назвал трудоустройство подростков. И предприятия могли бы взять шефство над подростковыми клубами, полагает министр.

«Мы себе поставили задачу на 2025 год с целью развития технического и инженерного творчества призвать крупные предприятия и организации взять шефство над подростковыми клубами, организовать в них деятельность инженерных направлений», — подчеркнул он.

По его словам, подростковые клубы, молодежные центры, центры психолого-педагогической поддержки – первая линия фронта в борьбе по снижению показателей безнадзорности, употребления алкоголя, психоактивных веществ и вовлечения в преступную деятельность.

Ринат Садыков предложил создать муралы с известными татарстанцами

Смежной с профилактикой негативных проявлений стала сфера патриотического воспитания. Особенно важным вектором работы в этом направлении Садыков назвал информационное просвещение молодежи.

«Положительного контента в соцсетях, безусловно, должно быть на порядок больше. Мы больше должны и можем рассказывать о героях нашего времени, которые в том числе и среди нас. В этом году гранты в объеме 7 млн рублей будут направлены на самые смелые проекты в области патриотики и гражданского воспитания», – отметил он.

Министр хочет создать муралы на улицах, названных в честь известных татарстанцев.

«Татарстан – родина великих писателей, ученых, докторов, спортсменов и космонавтов. Однако не всегда об этом хорошо осведомлены и гордимся даже мы сами, не говоря про юное поколение. Предлагаем совету муниципальных образований поддержать инициативу по созданию серии уличных муралов с изображениями и цитатами тех, чьи имена носят проспекты, улицы, переулки», – предложил министр.

Кроме того, он предложил рядом с муралами на остановках, стенах зданий, в подъездах разместить QR-коды, перейдя по которым можно узнать истории известных людей.

Акция «80 дней до Победы» стартует 19 февраля

Большой цикл патриотических мероприятий запланирован в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из самых масштабных станет акция «80 дней до Победы».

«В рамках акции в ежедневном формате будут проходить разноплановые мероприятия среди молодежи, направленные на сохранение исторической памяти, увековечению памяти о героях и бойцах Красной армии, о трудовом подвиге советского народа, преемственности поколений», – пояснил министр.

Завершится акция «80 дней до Победы» выставкой учреждений военно-патриотического воспитания, военной техники и достижений предприятий оборонной сферы на площади Тысячелетия в Казани 9 мая.

«Профилактика семья и патриотика будут основными векторами на ближайшие годы»

Профилактика негативных проявлений среди молодежи, темы семьи и патриотики будут главными векторами на ближайшие годы, сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Эти три направления будут ведущими для всей страны на протяжении ближайших лет. Кроме того, важно работать с новым национальным проектом «Молодежь и дети». Мы должны на высоком уровне провести все соответствующие мероприятия. От нас с вами зависит движение вперед всей нашей страны и социальное благополучие граждан», – подчеркнула вице-премьер.

Она уделила особое внимание развитию волонтерства. По ее словам, готовить добровольцев нужно уже с раннего возраста.

«Должна быть подготовка к добровольчеству на ранних этапах развития несовершеннолетних», – заявила она.