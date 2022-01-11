Институт развития образования РТ попал в перечень федеральных инновационных площадок

Институт развития образования Татарстана попал в перечень федеральных инновационных площадок с программой по внедрению, сопровождению и апробации модульного принципа обновленного содержания предмета «Технология». Реализация проекта запланирована на 2022–2024 годы. Об этом стало известно из соответствующего приказа Минпросвещения России.

«Утвердить перечень федеральных инновационных площадок (ФИП), входящих в инновационную инфраструктуру в сфере общего образования, среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, на 2022 год», — говорится в тексте документа.

Кроме того, в перечень организаций, продолжающих деятельность как федеральные инновационные площадки в этом году, попал Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая.

Как пояснили в пресс-службе Минпросвещения РФ, статус ФИП выводит образовательное учреждение на новый уровень системообразующей образовательной организации, а наработки, достигнутые в ходе функционирования инновационной площадки, масштабируются по всей стране.

«Заявки носили более яркий прикладной характер, позволяя внедрять и использовать методики уже в ближайшие два — три года. Ранее среди подобных заявок большую часть составляли долгосрочные проекты, и далеко не все из них применялись на практике», — отметили в пресс-службе.

В конкурсе федеральных инновационных площадок приняли участие более 160 образовательных организаций. Победителями стали 18 учреждений из 13 регионов страны.