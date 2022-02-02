Институт развития интернета: Более 50% россиян играют в компьютерные игры

Компьютерным играм уделяют время 54% россиян. В среднем онлайн и офлайн-играм они посвящают в будни около двух часов, в выходные — 2,5 — 3 часа. Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин на заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

«Сильно выросла категория видеоигр — на 15% за последние годы. Это достаточно много. 54% россиян играют в компьютерные игры. 85% пользователей играют в смартфонах, 72% — с компьютера, дальше идут ноутбуки, планшеты и приставки. Кстати, приставки достаточно популярны — 47% геймеров их используют», — рассказал докладчик.

Ляпин также отметил тенденцию роста использования устройств виртуальной реальности. «Пока это 17%, но мы полагаем, что в ближайшие годы доступность этих устройств будет расти, и они будут отбирать аудиторию у приставок и смартфонов», — заметил он.

Кроме того, по словам спикера, пользуется популярностью у россиян и аудиоконтент. Так, 62% жителей России по-прежнему слушают радио, в основном ради новостей. «И подкасты — популярный формат. Правда, в этом году наблюдается снижение прослушивания подкастов. Тем не менее они остаются популярными», — подчеркнул он.

Докладчик добавил, что фиксируется рост использования платного контента. В частности, подписными каналами пользуются более 50% россиян. «30% россиян используют подписки регулярно. В первую очередь люди подписываются ради уникального контента, из-за отсутствия рекламы, бонусов и скидок в других сервисах», — заключил он.