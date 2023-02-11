Институт развития городов РТ: Зимнее содержание дворов надо улучшить в 12 муниципалитетах

Ситуацию с зимней эксплуатацией дворов многоквартирных жилых домов необходимо улучшить в 12 из 13 муниципалитетов, включенных в двухнедельный мониторинг Фонда «Институт развития городов РТ». Об этом директор фонда Наиля Зиннатуллина рассказала на республиканском совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В мероприятии по видеосвязи участвовали все муниципалитеты республики.

По словам докладчицы, за две недели в 13 муниципальных образованиях было изучено состояние 227 дворовых территорий, которые обслуживают 37 управляющих компаний.

Работа управляющих организаций оценивалась по таким критериям, как обработка обращений жителей, содержание двора зимой, состояние установленного во дворах оборудования и участие в организуемых Институтом развития городов РТ обучающих мероприятиях по теме «Содержание и эксплуатация дворовых территорий».

Зиннатуллина представила рейтинг управляющих организаций. У четырех компаний в Лаишевском и Нурлатском районах качество обработки обращений граждан не достигло установленного показателя в 80%. Она добавила, что проблемы с реакцией на просьбы жителей влияют на восприятие программы «Наш двор» в целом.

«<…> качество зимнего содержания дворов необходимо повысить 12 из 13 муниципальных образований. Замечаний нет только в Алексеевском районе. Отрицательные примеры уборки выявлены в Казани, Балтасинском, Сабинском и Пестречинском районах», — заметила чиновница.

«Часть управляющих компаний в Казани, Алексеевском, Лениногорском, Менделеевском и Нурлатском районах выстроили работу на местах, и уборка проводится согласно графику», — уточнила вместе с тем глава фонда.

Кроме того, в ряде муниципалитетов (Бугульминском, Лениногорском, Нурлатском, Пестречинском и Рыбно-Слободском районах) на информационных стендах отсутствовали правила пользования детскими площадками. «<…> при наступлении нечастного случая он квалифицируется Уголовным кодексом <…> как халатность», — напомнила Зиннатуллина.

Помимо этого, в Бугульминском и Черемшанском районах оказалось повреждено установленное во дворах оборудование. В части казанских дворов также оказались не расчищены от снега муниципальные проезды, сообщает пресс-служба Раиса РТ.