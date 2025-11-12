Институт развития городов РТ разработал первый ГОСТ на инфраструктуру для собаководов

Фото предоставлено Институтом развития городов РТ

Фонд «Институт развития городов Республики Татарстан» в составе рабочей группы при общественном совете Минстроя России разработал первый в стране национальный стандарт «Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак. Общие требования к типологии, проектированию, оборудованию и содержанию территорий для прогулок, занятий и игр с собаками». Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Документ вступит в силу с 1 апреля следующего, 2026 года, но ориентироваться на него при проектировании можно уже сейчас, так как в нем прописано право на досрочное применение. Участие в разработке также приняли Российская кинологическая федерация, региональная общественная организация «Кинология – ХХI век» и компания «Собакин город». ГОСТ Р призван систематизировать интеграцию владельцев собак в городскую жизнь как равноправных участников урбанистической среды.

В ближайшее время команда Института развития городов Татарстана планирует организовать обучение для муниципалитетов, застройщиков и архитектурных бюро. Оно будет включать презентацию готовых типовых решений по благоустройству и работе с нормативом.

В основу стандарта положена типология площадок, созданная в Татарстане на основе анализа сценариев прогулок с собаками и разных типов городской застройки. Она включает четыре основных формата территорий, каждый из которых решает конкретную задачу.

Зоны гигиенического выгула предполагается располагать во дворах и междворовых пространствах. Они предназначены для коротких прогулок, выгула щенков и приучения к чистоте. По мнению разработчиков, такие зоны способствуют добрососедству и помогают сохранять благоустройство.

В свою очередь игровые площадки будут размещать в междворовых и парковых зонах. Они станут пространством для активных игр и социализации собак. Именно здесь должны будут формироваться локальные сообщества владельцев и «точки доверия».

Дрессировочные комплексы проектируются в межквартальных и зелёных зонах. Это будут места для занятий с кинологом, развития спорта с собаками и инструмент развития кинологического туризма.

Маршруты для прогулок предложено формировать вдоль жилых кварталов, парков и скверов, соединяя все элементы инфраструктуры в единую сеть. Это должно обеспечить безопасное и разнообразное движение, делая прогулки комфортными и для собаководов, и для тех, кто хотел бы избежать встречи с их питомцами.

Соответствующая типология позволяет создать систему инфраструктуры, ориентированную на реальные сценарии прогулок и потребности собаководов. Также она должна помочь благоустраивать прежде неиспользуемые сложные территории – пустыри, полосы отвода, откосы, междворовые пространства. Авторы документа надеются сделать их активными, безопасными и социально значимыми общественными зонами.

ГОСТ Р основан на десятилетнем опыте Института развития городов РТ: разработчики норматива анализировали площадки, появлявшиеся в республике с 2015 года, изучали эффективность их использования и сложности содержания. С 2022 года в рамках проекта «Дог-френдли Татарстан», созданного по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, было создано семь территорий нового формата. Они стали полигоном для тестирования решений, вошедших в стандарт.

«Разработанная типология позволяет реализовывать пространства для выгула и занятий с собаками в разных типах жилой застройки. <…> ГОСТ – это первый шаг повсеместной интеграции различных типов инфраструктуры для людей с собаками в городскую среду», – подчеркнула куратор проекта «Дог-френдли Татарстан» Института развития городов РТ Дарья Раёк.

Национальный стандарт в будущем станет основой для обновления правил благоустройства муниципалитетов, разработки новых проектов жилых комплексов и общественных пространств.

