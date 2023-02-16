Институт развития города переехал в отремонтированное здание по улице Достоевского

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Институт развития города переехал в отремонтированное здание по адресу: № 35/10 по улице Достоевского, построенное в 1980 году по проекту члена Союза архитекторов СССР Ивана Галанина. Результаты работы оценил сегодня градоначальник Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Прежде в этом семиэтажном здании располагался «Казгражданпроект». Капремонт был сделан за год. Первый заместитель директора Института развития города, главный градостроитель Татьяна Прокофьева рассказала, что здесь сохранился дух архитектуры советской эпохи, но пространство стало современным и комфортным. Так, почти в первозданном виде остался фасад здания: сохранены основные пропорции и детали декора, вестибюль был преобразован на основе оригинальных чертежей. Также была сохранена планировка и восстановлены полы в мозаичной технике терраццо.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Рабочие заменили кровлю, инженерные сети, окна, двери, лифт, восстановили кирпичную кладку, установили системы пожаротушения, видеонаблюдения и охраны. Все помещения оснащены пропускной системой — войти можно по отпечатку пальца, QR-коду или Face ID.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел зал совещаний, а также заглянул в кабинеты некоторых сотрудников. На сегодняшний день в Институте развития города трудятся 149 человек, 75% из них — молодые специалисты до 35 лет.

Институт развития Казани был сформирован в 2021 году для разработки стратегически важных проектов, направленных на повышение качества и комфорта городской среды.