В 2023 году будет разработан мастер-план Казанской агломерации

Единственный путь как можно решить проблему хаотичной застройки в Казани – передать право вносить изменения в генеральный план и проект планировки города на республиканский уровень. Об этом заявил глава института пространственного планирования РТ Олег Григорьев на заседании Комитета ГС РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Мы смотрим, анализируем ситуацию и видим, что генплан не соответствует правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), проекты планировки также не соответствуют ПЗЗ, территории, отведенные под школы, детские сады или парки, размежеваны и разместить там уже ничего невозможно. Это все следствие того, что федеральный документ градостроительного кодекса позволяет делать такие вещи, но это точно нужно прекращать», – подчеркнул Григорьев.

По его словам, до конца 2023 года институт разработает мастер-план Казанской агломерации, на основе которого начнется корректировка ряда правил землепользования в приграничных районах и корректировка генплана Казани.

После этого, в 2024 и 2025 годах начнут корректировать все приграничные агломерационные территории и наполнять базы данных информацией по ним. По итогам каждая территория получит оценку: по рабочим местам, социальным объектам, обеспечением транспортом и другим параметрам.