Идею создания Института национального образования в составе Казанского университета прорабатывают в Татарстане. Конкретных решений руководством республики пока не принято. На первом этапе чиновники и депутаты обсуждают саму возможность создания такого вуза. Подробнее – в нашем материале.

Депутаты и чиновники Татарстана обсудили создание обособленного Института национального образования в структуре КФУ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это прерогатива руководства республики»

Вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов провел совещание, на котором депутаты и чиновники обсудили создание обособленного Института национального образования в структуре Казанского (Приволжского) федерального университета.

Детали совещания не разглашаются. «Общая ситуация обсуждалась – потребности, возможности», – прокомментировал один из участников. То есть никакой конкретной информации, как будет организован новый институт, пока нет. «Это прерогатива руководства республики», – сообщил наш источник.

В Казанском университете уже готовят двуязычных специалистов. Правда, речь идет только об учителях для полилингвальных школ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А что есть уже сейчас? В КФУ на запрос нашего издания о том, какой будет структура Института национального образования, не ответили. Вместе с тем в Казанском университете уже готовят двуязычных специалистов. Правда, речь идет только об учителях для полилингвальных школ. В составе Высшей школы национальной культуры и образования имени Тукая есть кафедра билингвального и цифрового образования. Студенты этой кафедры на выходе из вуза должны уметь преподавать предмет на татарском и русском, на английском и русском языках.

«Кафедра также является ответственной за билингвальное (татарско-русское) образование по направлениям “математика и информатика”, “математика и физика”, “биология и английский язык”, “математика и английский язык”», – указано на сайте КФУ.

Рамиль Мирзагитов: «Мы набираем студентов по заказу Министерства образования Татарстана» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы набираем студентов по заказу Министерства образования Татарстана. Всего с 1-го по 5-й курс учатся около 600 студентов», – рассказал декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Тукая Рамиль Мирзагитов.

Можно предположить, что при создании отдельного Института национального образования могут учесть данный опыт.

«Чтобы воспитать национальные кадры, нужно создать языковую среду»

Идея создания национального вуза не нова. В 2017 году с таким предложением выступал Разиль Валеев, который в то время возглавлял комитет Госсовета РТ по культуре, науке и национальным вопросам.

Разиль Валеев: «В вузе, где 99% обучения ведется на русском языке, создать такую [татарскую языковую] среду невозможно» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как пояснил сам Валеев, на четверговом совещании он не присутствовал.

«В 2017 году я писал письмо Президенту Татарстана (Рустаму Минниханову, – прим. Т-и) с предложением открыть национальный вуз. Цель – подготовить национальные кадры, особенно для школ и других учебных заведений, культурных учреждений. В Казанском университете готовят специалистов, но этого недостаточно. Чтобы воспитать национальные кадры, нужно создать языковую среду. В вузе, где 99% обучения ведется на русском языке, создать такую среду невозможно. Я исходил из этого. Как решают этот вопрос сейчас, я не знаю», – сказал Валеев.

Зачем нужен Институт национального образования?

Опрошенные нами эксперты оценили идею создания нового вуза положительно. Директор казанской школы №30, один из авторов учебника «Сәлам» Рустем Бахтиев считает, что сейчас многие родители не хотят обучать детей на татарском языке как раз потому, что не видят перспектив.

Рустем Бахтиев: «Можно сказать родителям – вы сейчас учитесь на татарском языке, сдадите ЕГЭ, потом продолжите обучение в вузе также на татарском языке» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Татарская филология, татарская журналистика у нас уже есть. Если не будут ограничиваться филологией и другие предметы по другим направлениям тоже будут преподавать на татарском языке – например, психологию, менеджмент, тогда это отличная новость. В этом случае можно было бы обосновать преподавание на татарском языке в школе. Можно сказать родителям – вы сейчас учитесь на татарском языке, сдадите ЕГЭ, потом продолжите обучение в вузе также на татарском языке», – сказал Бахтиев.

Кандидат исторический наук Айрат Файзрахманов считает, что за основу при создании национального института можно было бы взять опыт КФУ по подготовке кадров для полилингвальных школ.

Айрат Файзрахманов считает, что новый вуз может стать средой, где будет формироваться татарская интеллигенция Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Подобный институт – это не только подготовка кадров, это отдельная среда, которая важна для формирования общественно-политической жизни. Когда существовал татфак в КФУ, студентов не только учили татарскому языку, литературе, учили писать и читать на старотатарском, но это была среда для формирования татарской интеллигенции», – отметил Файзрахманов. По его мнению, новый вуз может стать такой средой, где будет формироваться татарская интеллигенция.

«Пора научиться называть вещи своими именами»

В то же время эксперты относятся к инициативе настороженно. По мнению создательницы известной школы «Умарта» Лилианы Сафиной, нельзя все сводить к «национальным кадрам».

Лилиана Сафина: «Речь, скорее всего, идет о татароязычном образовании. А русское образование – не национальное? Пора уходить от абстрактных названий» Фото: vk.com/msk_tatar_tele

«Начну с названия. Оно мне не нравится. Что значит “национальное образование”? Если хотим всех совсем запутать, можно вспомнить “национальные кадры” и “национальный язык”. Я же понимаю, что речь, скорее всего, идет о татароязычном образовании. А русское образование – не национальное? Пора уходить от абстрактных названий, пора учиться называть вещи своими именами. Если речь идет о татарском языке, так давайте так его и назовем – Институт татарского образования или, если уж так хочется, Татарстанский национальный институт татарского образования», – считает Сафина.

Она отметила, что образование на татарском языке переживает кризис: обучение школьников физике, математике, химии и даже физкультуре на татарском языке практически не ведется. Эксперт надеется, что татароязычное образование удастся возродить.

«Для чего создают конкретно этот институт, мне неизвестно – либо дискуссия о нем не выходила за рамки Госсовета РТ, либо новость об этом проекте прошла мимо меня. Надеюсь, у тех, кто взялся за это благое дело, имеется долгосрочная стратегия развития татароязычного образования и они знают, как возродить образовательную цепочку от детского сада до высшей школы. А пока что мы видим, что татароязычное среднее образование переживает кризис не только в городах, но и в сёлах», – пояснила Сафина.