В Татарстане за 2024 год было подано более 140 тыс. электронных обращений мировым судьям

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В этом году исполняется 25 лет со дня основания института мировых судей в Республике Татарстан. По словам министра юстиции РТ Рустема Загидуллина, за это время цифровизация судебной системы значительно упростила жизнь граждан и ускорила процессы судебного делопроизводства.

Министр отметил, что Татарстан стабильно входит в число лидеров по внедрению цифровых технологий среди регионов России. Особое внимание этому направлению уделяет Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. В свою очередь, Министерство юстиции проводит системную работу по внедрению цифровых решений, направленных на повышение доступности и удобства взаимодействия граждан с мировыми судьями.

На всех судебных участках мировых судей в республике действует система электронного правосудия, которая позволяет гражданам и юридическим лицам подавать документы в суд в электронном формате. Министр подчеркнул, что популярность этой услуги постоянно растет: если в 2023 году была подана 91 тысяча электронных обращений, то в 2024 году их количество превысило 140 тысяч.

Также в текущем году аппаратами мировых судей было направлено более 96 тысяч SMS-сообщений жителям Татарстана.

«Гражданин при обращении в суд может написать заявление о получении уведомлений через сообщения вместо традиционной почтовой повестки. Это удобно – не нужно ходить на почту, а вся необходимая информация приходит непосредственно на мобильный телефон», – пояснил он.

В числе востребованных цифровых решений также названа система «Электронная очередь», благодаря которой граждане могут записаться на приём к мировому судье через Портал Госуслуг Республики Татарстан. Это сокращает время ожидания и делает посещение судебных участков более комфортным.

Вместе с тем, Рустем Загидуллин обратил внимание на значительно возросшую нагрузку на мировых судей. Если в 2005–2008 годах ежегодно рассматривалось в среднем 310 тысяч дел (около 1800 на одного судью), то к 2024 году количество дел выросло до 872 тысяч, а средняя нагрузка составила 4590 дел на одного судью в год.

Министр подчеркнул, что одной из ключевых задач Минюста остается создание комфортных условий как для самих судей и их сотрудников, так и для граждан, обращающихся за правовой защитой.

«Благодаря решению Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича с 2014 года в республике реализуется программа «Развитие юстиции в Республике Татарстан. Программа позволяет системно решать ключевые проблемы обеспечения деятельности мировых судей», – добавил Загидуллин.

За последние десять лет капитальные ремонты были проведены в 24 зданиях, где размещаются 85 судебных участков. При этом отдельное внимание уделяется созданию надлежащих условий для посетителей, в том числе – обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения.