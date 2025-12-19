Институт мировой юстиции РТ внедрил электронный обмен данными с федеральными структурами

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

В Верховном Суде Татарстана состоялось завершающее в этом году заседание Совета судей республики. Главной темой обсуждения стала организация работы мировых судей и их аппаратов в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Министр юстиции республики Рустем Загидуллин в своем выступлении отметил, что при поддержке Раиса Республики Татарстан в 2025 году налажено электронное взаимодействие с Министерством внутренних дел РФ, с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, а также с Федеральной налоговой службой.

По словам министра, раньше около 43 тыс. подобных запросов ежегодно отправлялись по почте. «С августа этого года, когда началась работа системы электронного взаимодействия, уже направлено 1104 запроса: 470 – в МВД, 409 – в Роскадастр и 225 – в ФНС», – добавил он.

Министр отдельно остановился на качестве работы аппаратов мировых судей. В 2025 году Минюст Татарстана провел проверку делопроизводства в 8 судебных районах, которые включают в себя 31 судебный участок. Большая работа Минюстом республики ведется по направлению обучения и повышения квалификации мировых судей и их аппаратов.

«В этом году в Казанском кооперативном институте обучение прошли 105 работников аппаратов мировых судей. В Российском государственном университете правосудия обучились 40 мировых судей, а 14 прошли переподготовку», – сообщил Рустем Загидуллин. Кроме того, в Министерстве дйствует стажировочная площадка для новых сотрудников аппаратов мировых судей. В 2025 году стажировку прошли 124 новых работника.

Не остался без внимания и вопрос кадровой стабильности. Министр отметил, что за 11 месяцев 2025 года текучесть кадров составила 20%. Для сравнения, за тот же период 2024 года этот показатель составлял 29%. Как подчеркнул министр, в этом году заработная плата сотрудников аппаратов мировых судей выросла на 20-30% по сравнению с декабрем 2024 года.

По итогам заседания Совет судей дал положительную оценку работе Министерства юстиции республики по материальному и техническому обеспечению деятельности мировых судей в 2025 году.