Институт Марджани объяснил, как в арабском мире будут называть руководителя РТ

Директор института истории им. Марджани Радик Салихов в беседе с корреспондентом «Татар-информа» рассказал, что наименование «раис» носили первые руководители Татарской республики.

«Один из создателей советского Татарстана и первый председатель Совнаркома республики Сахиб-Гирей Саид-Галиев именовался как Председатель (раис) Республики Татарстан. Преемник Саид-Галиева на посту Председателя Совнаркома ТАССР Кашшаф Мухтаров официально назывался раисом», – заявил Салихов.

Он отметил, что слово «раис» арабского происхождения, которое благодаря многовековому взаимодействию татарской и арабской культуры является естественной и неотъемлемой частью национального терминологического аппарата. В татарском языке данная лексема функционирует в разных значениях, таких как президент, глава (государства), председатель.

Что касается истории термина «раис», то уже в XIX выдающийся историк, богослов и мыслитель Шигабутдин Марджани использовал его как обозначение руководителей татарской самоуправляемой общины (городовых Ратуш). «Марджани, говоря о становлении системы самоуправления татарского народа в составе Российской империи, в своем знаменитом труде “Источники по истории Казани и Булгара”, перечислял всех известных раисов (руководителей)», – рассказывает Радик Салихов.

Затем это понятие шире входит в среду интеллектуалов. В эти же годы писатель и общественный деятель Фатих Амирхан в своих статьях, размышляя об отличиях монархического и республиканского устройства, также именовал руководителя республики словом «раис». Про использование его в качестве термина для обозначения руководителей ТАССР мы уже говорили.

«Таким образом, слово "раис" достаточно логично с исторической точки зрения. Оно также понятно и для иностранных партнеров республики, и если говорить в контексте международной деятельности Рустама Минниханова, возглавляющего группу стратегического видения «Россия – Исламский мир», то это слово очень хорошо понятно арабскому миру, имеют дело с руководителем государства», – резюмировал Сахихов.

Сегодня на 39-м заседании парламента Татарстана депутаты предложили новое наименование должности руководителя республики – «Глава – Раис Республики Татарстан» (в сокращенном варианте «Раис Республики Татарстан».