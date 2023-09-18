Институт культуры покажет в театре Кариева благотворительный спектакль по пьесе испанца

Студенты 4-го курса кафедры театрального творчества Казанского государственного института культуры вечером 19 сентября дадут на сцене Татарского ТЮЗа имени Г. Кариева благотворительный спектакль. По пьесе испанского драматурга Антонио Буэро Вальехо «В пылающей тьме» под руководством мастера курса, заслуженного деятеля искусств Татарстана Раушана Шарипова учащиеся создали одноименную постановку.

«Это курсовая работа наших студентов. Спектакль появился еще в 2022 году. С тех пор студенты показывали его уже несколько раз на площадке Института культуры, на театральной же сцене постановка будет представлена впервые. Задействованы в ней семеро наших учащихся, приглашены на показ 200 зрителей. В первую очередь пригласительные билеты мы передали Обществу слепых Казани, а также студентам других курсов и специальностей института», — рассказала «Татар-информу» заместитель директора театра Кариева по маркетингу Фанзиля Мустафина.

Постановка, уточнила она, будет идти без антракта два часа, на русском языке. Зрители увидят историю о школе-интернате, где учатся необычные ребята. Они занимаются спортом, испытывают друг к другу чувства, познают радости жизни, но многое изменится в их привычном существовании, когда в школу придет новый ученик.

«Осенью, хоть и несколько позже, 15 октября, отмечается Международный день белой трости — символа незрячего человека. Нашу совместную благотворительную акцию можно считать приуроченной к этому дню. И, возможно, ближе к дате мы даже повторим ее — еще раз покажем этот спектакль в Татарском ТЮЗе», — сказала Мустафина.

Помимо Раушана Шарипова, мастером курса студентов является также Павел Соколовский. Хореографы-постановщики «В пылающей тьме» — Резеда Муллагалиева и Алмаз Низамов, педагог по сценической речи — Гульназ Науметова.

После просмотра спектакля состоится его обсуждение со зрителями.