В Казани стартовал всероссийский конкурс «Я могу! Творчество без границ»

Всероссийский конкурс талантов и творчества для детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и работающих с такими детьми педагогов «Я могу! Творчество без границ» стартовал сегодня на площадке Казанского института культуры.

В прошлом году конкурс приказом Министерства просвещения Российской Федерации был включен в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом.

«Хочется выразить слова благодарности Правительству России за особое внимание к этому направлению. Нам очень приятно, что наш вуз вошел в реестр с этим конкурсом. Всем участникам хочется сказать, что вы уже победители! Нам бы хотелось видеть всех вас студентами нашего учебного заведения. В свою очередь хочу отметить, что наши воспитанники занимают призовые места на всероссийских и международных конкурсах, становятся лицами передач теле- и радиокомпаний и становятся успешными деятелями культуры», — заявила ректор Казанского института культуры Роза Ахмадиева.

В этом году мероприятие проходит по семи номинациям. Это «Изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Фотоискусство», «Хореографическое творчество», «Музыкальное творчество», «Театральное творчество и художественное чтение», а также «Инклюзивная педагогика».

В состав жюри под председательством советника министра культуры РФ на общественных началах и проректора по общественным связям и социальным проектам Российской государственной специализированной академии искусств Елены Благиревой вошли директор Центра реабилитации инвалидов «Восхождение» Ольга Гончарова, заведующий кафедрой дизайна и МПО Чувашского государственного педагогического университета Борис Самсонов, заведующий кафедрой художественного и музыкального образования Мордовского государственного педагогического университета Валерий Варданян и другие.

«Конкурс является ярким культурным событием Поволжья, является площадкой для одаренных детей-инвалидов, проявивших себя в области музыкального, изобразительного, театрального, хореографического и иных видов искусств», — отметила в приветственном письме Елена Благирева.

Свое творчество на суд профессионального жюри представляют дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся в классах с 5-го по 11-й.

«В прошлом году мы уже принимали участие в проекте и заняли первое место. Правда, в связи с пандемией конкурс проходил в режиме онлайн. Детям гораздо приятнее и интереснее выходить на сцену и показывать результаты своей работы перед живой аудиторией. Такие мероприятия невероятно важны, так как наши дети хотя и волнуются, но с большой охотой выходят на сцену. Это совершенно другие ребята. Работать с ними — одно удовольствие, так как они занимаются с большой самоотдачей и стремлением проявить себя», — призналась преподаватель по сценической речи студии «Чудо» при театре имени Карима Тинчурина Гульназ Науметова.

Программа конкурса в этотм раз расширилась мастер-классами по техникам акварельной живописи и графических материалов в рисунке, керамике, музыкотерапии, спортивным-бальным танцам.

Участники сегодняшнего открытия прошли первый этап отбора. Из 200 подавших заявки во второй тур оказались допущены 32. География проекта этого года включает республики Хакасия, Татарстан, Чувашия и Марий Эл, Волгоградскую и Кемеровскую области, Ставропольский и Пермский края, а также города Нижневартовск, Чебоксары и Ульяновск.

Уже завтра на заключительном гала-концерте станут известны имена победителей.