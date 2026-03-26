Институт комиссаров и дворовый спорт: предложения Татарстана в Народную программу ЕР

В Нижнем Новгороде прошел окружной форум «Есть результат!» партии «Единая Россия», посвященный молодежному треку. На каждой площадке широко был представлен Татарстан. С какими предложениями приехали партийцы из республики и насколько эффективным стал формат сбора идей по всей стране – в материале «Татар-информа».





Итоги Народной программы 2021 года: 1,7 тыс. новых школ, 50 инженерных школ

Окружной форум «Есть результат!» прошел в Нижнем Новгороде, он был посвящен работе партии с молодежью и воспитанию подрастающего поколения.

Были организованы шесть круглых столов, где обсудили разные направления этой темы: патриотическое воспитание, предпринимательство, образование, туризм, возможности, наставничество и опыт участников СВО для молодежи.

По ее итогам были выдвинуты предложения, которые будут рассмотрены для включения в новую Народную программу «Единой России».

Такой формат доказал свою эффективность. Пункты прошлой программы, принятой в 2021 году, практически полностью выполнены. Большое внимание было уделено молодежному треку. Так, среди результатов: создание 1,7 тыс. школ, 50 передовых инженерных школ, организация спортивных марафонов и многое другое, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

«На сегодняшний день в новую Народную программу партии поступило более 20 тыс. обращений. Рассчитываю, что все более активное участие в этой работе будут принимать молодые люди. Ведь речь идет об их возможностях и благополучном будущем», – добавил он.

Секретарь Генерального совета партии вручил ряд благодарственных писем, одно из которых – девушке из Татарстана Арине Левиной, которая уже почти год работает в составе гуманитарной миссии в госпитале в Курской области.

«Я помогаю военному госпиталю. Стала там ответственной за работу волонтеров. Я их встречаю, распределяю по местам работы. Добровольцы там помогают медицинскому персоналу, а также ухаживают за бойцами», – рассказала девушка корреспонденту «Татар-информа».

Арина Левина из Татарстана уже почти год работает в составе гуманитарной миссии в госпитале в Курской области Фото: tatarstan.er.ru

Чернышенко отметил передовую инженерную школу КФУ

Об основных результатах работы партии по созданию условий для молодежи рассказал зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

При непосредственном участии партии запущен новый национальный проект «Молодежь и дети» – в него вошли практически все меры поддержки молодых людей. Также «Единая Россия» вместе с Правительством заложила прочную базу в сфере образования – от яслей до университетских лабораторий и системы дополнительного образования в течение всей жизни, заявил он и перечислил ряд достижений партии:

Партия обеспечила доступность мест в детских садах для детей от 3 до 7 лет.

За последние 5 лет в школах создали более миллиона новых мест.

Отремонтировано более 6,5 тысячи школ по всей стране.

Популяризуются рабочие профессии – в прошлом году их выбрали 63% выпускников.

146 тысяч молодых людей выбрали научную карьеру.

Идет строительство кампусов мирового уровня – в 2036 году их будет 40.

Открылись 263 современных молодежных центра.

По инициативе «Единой России» создаются дополнительные меры поддержки волонтерства – на платформе ДОБРО.РФ зарегистрированы 9 миллионов человек.

По Народной программе партии за пять лет построено и отремонтировано более 2600 спортивных объектов.

Народная программа и нацпроект «Туризм и гостеприимство» делают путешествия по России популярными, комфортными и безопасными – только в прошлом году в них побывали более 100 миллионов человек.

Особой похвалы от заместителя председателя Правительства России удостоилась передовая инженерная школа КФУ.

«Уже пять лет мы реализуем проект по созданию передовых инженерных школ. Сегодня 50 таких объектов в тесной связке с ведущими компаниями готовят инженерную элиту нашей страны. Отдельно отмечу инженерную школу Казанского федерального университета, где студенты с научными работниками и представителями предприятий создают собственные разработки», – отметил он.

По его словам, существует огромный запрос от вузов и бизнеса на создание таких инженерных школ. К 2030 году в России будет создана сеть из ста объектов.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что татарстанские инициативы часто находят поддержку в народной программе «Единой России» и масштабируются от республики на всю страну Фото: gossov.tatarstan.ru

Мухаметшин: «Народная программа «Единой России» мобилизует нас на созидательную работу»

Народная программа партии «Единая Россия» сегодня очень востребована и во многом мобилизует партийный актив, органы государственной и муниципальной власти на созидательную работу «по всем фронтам», доводя позитивные изменения в качестве жизни до каждого города и села нашей большой многонациональной страны, заявил секретарь «Единой России» в РТ, Почетный Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Я с большим удовлетворением прибыл в Нижний Новгород для того, чтобы принять участие в большом форуме, организуемом «Единой Россией». Подобные форумы в настоящее время проходят по всей стране. Татарстан активно занимается вопросами реализации Народной программы, в республике сформирован мощный партийный актив, Татарстанское региональное отделение «Единой России» – самое большое по численности. Работа находится под личным контролем члена Бюро Высшего совета партии, Раиса РТ Рустама Минниханова. Отмечу, что Народная программа мобилизует нас на созидательную работу», – отметил он.

Мухаметшин подчеркнул, что татарстанские инициативы часто находят поддержку в Народной программе «Единой России» и масштабируются от республики на всю страну.

Александр Лапин: «Очень важно сегодня огородить молодежь от негативного влияния и направить их сознание на высокую любовь к Родине» Фото: tatarstan.er.ru

Уроки безопасности и борьба за умы и сердца молодежи

Большой трек был посвящен патриотическому воспитанию и привлечению к этому процессу ветеранов специальной военной операции. В круглом столе на эту тему приняли участие целая плеяда Героев России, в том числе генерал-полковник Александр Лапин.

Красной линией по всему обсуждению прошла мысль о патриотическом воспитании молодежи и ее защите от иностранного негативного влияния.

«Были рассмотрены вопросы информационной безопасности нашей молодежи от негативного воздействия извне. Это очень важно сегодня – огородить их от негативного влияния и направить их сознание на высокую любовь к Родине. Кроме того, мы рассмотрели вопросы, связанные с военно-патриотическим воспитанием в рамках нашей истории, героического прошлого наших предков-победителей. Важно связать с этим современные события, подвиги бойцов и командиров специальной военной операции», – отметил Лапин в беседе с «Татар-информом».

Он рассказал и о собственной инициативе, которая может помочь молодым людям выбрать правильные ориентиры.

«За умы подрастающего поколения сегодня нужно бороться. Важно прививать молодежи высокие идеалы и сильный дух. Для этого необходима продуманная воспитательная система, где им бы рассказывали о подвигах наших прадедов и героев специальной военной операции. Для этого можно создать институт военно-народных комиссаров, который бы работал с населением и направлял умы в нужное русло», – заявил собеседник агентства.

Еще одним значимым предложением на этом круглом столе стали уроки информационной безопасности.

«Мы видим рост подростковой преступности. В связи с этим мы предлагаем на уроках ОБЗР практические занятия по информационной безопасности. К этому можно привлекать участников СВО, у которых есть компетенции для того, чтобы внести большой вклад в развитие темы», – пояснил член Генерального совета партии, Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

Постоянно идет информационная война, и враги нашей страны пытаются воздействовать на молодежь через социальные сети: заставляют совершать преступления, участвовать в террористических операциях и так далее. Необходимо находить этому противодействие, подчеркнул он.

Азат Кадыров поднял очень острый вопрос – поддержку тренеров, организующих мероприятия во дворах Фото: tatarstan.er.ru

«Дворовый спорт требует большого внимания»

На круглом столе, посвященном спорту, заметным стало выступление министра по делам молодежи Татарстана Азата Кадырова, который поднял очень острый вопрос – поддержку тренеров, организующих мероприятия во дворах.

«Тема развития дворового спорта требует большего внимания. Сегодня она не имеет четкой отраслевой принадлежности. Считаем, что нужно расширить программу «Земский тренер», чтобы она охватывала не только сельскую местность. Тогда можно будет приглашать специалистов для того, чтобы они организовывали активности во дворах», – отметил Кадыров в беседе с «Татар-информом».

Таким образом, помимо спортивных результатов инициатива имеет и большой социальный эффект, так как молодые люди получают уличную активность, организованную по всем требованиям безопасности, а также четкую систему воспитания, добавил он.

Эльвира Ахметова: «Хочу предложить создать систему, где таланты не просто выявляются, но и сопровождаются начиная со школьной скамьи и до трудоустройства» Фото: tatarstan.er.ru

Система сопровождения талантов и привлечение ветеранов СВО к работе в патриотических клубах

Под эгидой партии необходимо создать систему сопровождения талантов во время обучения. С такой инициативой выступила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

«Хочу предложить создать систему, где таланты не просто выявляются, но и сопровождаются начиная со школьной скамьи и до трудоустройства. Также среди моих инициатив – расширение сети подростковых клубов, причем не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах. И привлечение к работе в них ветеранов СВО», – пояснила она в беседе с «Татар-информом».

По ее словам, такой подход позволит еще эффективнее сохранять историческое наследие нашей страны.

Юлия Баширова: «Мы предлагаем увеличить количество туристических маршрутов и делать их более доступными для разных видов транспорта» Фото: tatarstan.er.ru

«История за окном» и доступность туризма для молодежи

Стратегическим направлением для развития нашей страны остается туризм. За последние годы он сделал большой рывок, и уже количество поездок россиян по стране превысило допандемийный уровень. Однако помимо впечатлений поездки должны нести и смыслы. В этой сфере также не обошлось без инициатив Татарстана.

«Считаю, что важно запустить просветительский проект «История за окном». Многие люди ездят на поездах дальнего следования. И как было бы здорово запустить аудиозаписи с историей о памятных местах, городах воинской и трудовой славы, интересных достопримечательностях по маршруту следования. Еще на станциях можно установить стенды с описанием этих мест, чтобы была еще одна возможность лучше узнать свою страну», – сообщила автор идеи, генеральный директор АНО «Ассамблея туристских волонтеров РТ» Юлия Баширова.

Также среди ее предложений – создавать визит-центры и интерактивные площадки в заповедных территориях и вкладывать инвестиции в новые инфраструктурные проекты.

«Мы предлагаем увеличить количество туристических маршрутов и делать их более доступными для разных видов транспорта, чтобы молодежь могла узнавать историю не только со страниц книг, но и своими глазами увидеть знаковые для нашей страны места», – заключила Баширова.

Вскоре пройдет еще несколько форумов «Единой России», посвященных формированию новой Народной программы Фото: tatarstan.er.ru

Выслушают предложения по экономике, здравоохранению и развитию территорий

Вскоре пройдет еще несколько форумов «Единой России», посвященных формированию новой Народной программы. Следующий будет посвящен экономике, затем здоровью и семье, развитию территорий. Финал цикла будет в Москве под девизом «Государство для человека».

Старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов – это новый подход в ее работе. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

«Единая Россия» уже создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

Ориентиры программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, – Народную программу на пять лет.