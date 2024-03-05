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Институт истории выпустит книгу о Казанском ханстве
Институт истории им. Шигабутдина Марджани АН РТ выпустит книгу о Казанском ханстве. Содержание и структуру будущей книги обсудили в ходе заседания круглого стола в Институте истории. В заседании приняли участие ученые Института истории, Института языка, литературы и искусства имени Галимзяна Ибрагимова (ИЯЛИ), Казанского федерального университета.
«Мы хотим взяться за большой проект по разноплановому освещению татарской истории. Он включает в себя историю Золотой Орды, татарских ханств. Одна из книг посвящена Казанскому ханству. Люди интересуются историей, просят у нас такие книги. Статьи в книгу о Казанском ханстве уже пишутся. В течение 2 лет мы хотим завершить подготовку издания и положить его на стол», - сказал корреспонденту «Татар-информа» руководитель Центра по изучению Золотой Орды и татарских ханств Института истории АН РТ Ильнур Миргалеев.
По словам спикера, этот труд нацелен на сохранение имеющихся знаний по истории Казанского ханства.
«Знания, которые уже есть у ученых нашего поколения, надо собрать в виде объемного научного труда, иначе неясно, будет ли после нас такая возможность у будущих поколений. Мы собираемся освещать историю Казанского ханства со всех сторон – политику государства, литературу, культуру, быт народа, религию», – сказал он.
Как отметили участники круглого стола, такого многопланового издания с освещением множества аспектов истории Казанского ханства до этого не было.
Автор: Рифат Каюмов
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