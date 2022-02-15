«С историей татар не все просто»: Институт Марджани и его создатель отметили юбилей

Двойной юбилей отметили сегодня в Институте истории имени Марджани – четверть века со дня создания института и 75-летие ее первого директора Рафаэля Хакимова. Во время празднования создатель института презентовал собственную книгу мемуаров, которая вышла пока небольшим тиражом.

Отпраздновать двойной юбилей в Институте истории собрался расширенный Ученый совет с участием всех сотрудников научного учреждения Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Наш институт имеет уникальное положение, поскольку мы занимаемся вопросами татароведения»

Отпраздновать двойной юбилей, который в сумме составлял символические 100 лет, в Институте истории собрался расширенный Ученый совет с участием всех сотрудников научного учреждения, которое за недолгие четверть века стало узнаваемым брендом Татарстана.

Институтские поздравили друг друга в камерной обстановке, без участия официальных лиц. Но наука есть наука: несмотря на отсутствие докладов, в выступлениях прозвучал обзор весьма широкого круга проектов и исследований, как уже выполненных, так и реализуемых в настоящее время подразделениями института. Главная особенность работы Института истории – высокая оценка его профессиональных результатов российским и мировым научным сообществом.

Своим появлением Институт истории обязан указу первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева от 14 июня 1996 года, а непосредственный процесс организации учреждения стартовал 17 февраля 1997 года с выходом Постановления Кабмина РТ. Решающую роль при организации института сыграл тогда государственный советник Президента РТ по политическим вопросам Рафаэль Хакимов, который возглавил новое академическое учреждение и руководил его деятельностью вплоть до 2020 года. 12 февраля нынешнего года Рафаэлю Хакимову исполнилось 75 лет. Сегодня он является научным руководителем института.

Решающую роль при организации института сыграл тогда государственный советник Президента РТ по политическим вопросам Рафаэль Хакимов Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Поздравляя коллектив, директор института Радик Салихов рассказал об основных вехах работы учреждения. «Сегодня здесь собралась команда историков, которая работает во имя нашей республики, – сказал он. – За четверть века, довольно короткий по историческим меркам период, наш институт стал одним из самых известных академических институтов как в ближнем, так и дальнем зарубежье. Наш институт имеет, пожалуй, уникальное положение, поскольку мы на профессиональном уровне занимаемся вопросами татароведения. Нигде в мире такой структуры больше нет. Это наша миссия, это наша ответственность».

«Моя роль была в том, что я вносил умиротворение в коллектив»

Радик Салихов упомянул и о важных событиях в жизни республики, которые стали возможными благодаря деятельности института. Среди них – доказательство тысячелетнего возраста Казани, Елабуги. Институт внес весомый вклад в разработку методики определения возраста средневековых городов.

Среди результатов также подготовка 7-томной истории татар. «Это по-настоящему уникальное издание, которому нет аналогов в мире, – подчеркнул он. – Многие независимые страны СНГ до сих пор не могут создать свою историю».

В число наиболее известных трудов входит и книга «Золотая Орда в мировой истории», переведенная также и на английский язык. Помимо внушительных по объему работ в настоящее время институт издает также несколько авторитетных в мире научных журналов, имеющих высокий научный рейтинг. Результаты работы научного коллектива института впечатляют. Они признаны в профессиональном научном сообществе. Поэтому название института уже давно является одним из узнаваемых брендов Республики Татарстан.

Поздравляя коллектив, директор института Радик Салихов рассказал об основных вехах работы учреждения Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Говоря о достижениях, Радик Салихов отметил большую личную роль Рафаэля Хакимова, бессменно возглавлявшего институт с 1997 по 2020 год. Отдельно отметил его заслуги в формировании коллектива, в организации исследований и сотрудничества с ведущими мировыми и российскими научными центрами.

Поздравляя юбиляра с 75-летием, Радик Салихов поблагодарил своего предшественника за сохранение юридической самостоятельности института. «Авторитет Рафаэля Хакимова помог институту сохранить самостоятельность. На протяжении всей своей деятельности институт является государственным бюджетным учреждением, работающим под эгидой Министерства образования и науки РТ. Все это позволяет активно сотрудничать с другими институтами, Академией наук РТ, развивать самостоятельные проекты, выполнять государственные заказы. Результатами нашей работы, признанной в России и в мире, мы во многом обязаны и нашей самостоятельности. Эта практика, когда научные институты работают под крылом Министерства науки, давно доказала свою эффективность. Именно так организованы российские академические институты», – сказал он.

После прозвучавших поздравлений Рафаэль Хакимов поблагодарил всех за теплые слова и также решил высказаться о своей роли. В свойственной ему самоироничной манере: «Моя роль была в том, чтобы я вносил умиротворение в коллектив. Время от времени ко мне врывались в кабинет сотрудники и начинали рассказывать, как все плохо. А я разводил руками и удивленно спрашивал: «А что случилось? Все же хорошо, все нормально». Люди успокаивались и спокойно шли работать. Вот и всё, вся хитрость». Узнав об этом профессиональном «секрете», зал оживился и поаплодировал первому директору, а нынче научному руководителю института.

После поздравлений вниманию коллектива была презентована новая книга Рафаэля Хакимова – его мемуары Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

После этого вниманию коллектива была презентована новая книга Рафаэля Хакимова – его мемуары под названием «Бег с препятствиями по пересеченной местности», которую автор с благодарностью подписывал для коллег. Тираж книги совсем небольшой – всего 500 экземпляров.

«На мое счастье, я не был историком, надо мной не довлели стереотипы»

По завершении торжественной части юбиляр поделился с ИА «Татар-информ» воспоминаниями о первых годах работы Института истории:

«С историей татар не все просто. В советское время ее капитально переврали. Все это нужно было разгребать. На мое счастье, я не был историком, надо мной не довлели стереотипы. Я ведь по первому образованию физик, радиоастроном. Я привык решать задачки.

Жизнь так сложилась, что, будучи советником Президента РТ, пришлось сначала втянуться в политологию. А затем для меня стало полной неожиданностью, когда Шаймиев попросил меня возглавить Институт истории. Я даже в ужас тогда пришел. Но я так воспитан: раз сказано, надо сделать.

Институтские поздравили друг друга в камерной обстановке, без участия официальных лиц Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Главной и первой моей задачей было собрать коллектив. Института ведь не было. В его основу легли два отдела Академии наук республики, потом набирали кадры из разных научных учреждений. Появилась молодежь. Важно было подтянуть именно молодежь, потому что легче человека обучить заново, чем переобучать старые кадры.

Вторая задача была не проще. Нам нужно было достичь мирового уровня исследований, поскольку татарская история – это мировая история. Она не региональная, не татарстанская. Она даже не российская, она гораздо шире. Поэтому нужно было подтягивать ученых со всего мира. Привлекать их к совместной работе.

В результате все так или иначе получилось. Институт имеет серьезный авторитет. Я сердечно поздравляю сегодня его коллектив с юбилеем!»