Институт истории опубликовал материалы переписей 1795-1859 годов по Мензелинскому уезду

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Институт истории им. Ш.Марджани выпустил книгу с материалами государственных ревизий (переписей) населения 1795-1859 годов, касающиеся Мензелинского уезда. Книгу «Татары Западного Приуралья. Мензелинский уезд» сотрудники института представили на пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам заместителя директора института Марата Гибатдинова, в книге собраны архивные данные по более чем 400 татарским деревням, которые в тот период относились к Мензелинскому уезду. «Книга может быть основным источником для краеведов, исследующих историю сел, а также для составителей родословных», – сказал ученый.

Мензелинский уезд включал в себя территории Мензелинского, Нижнекамского, Тукаевского, Заинского, Муслюмовского, Сармановского, частично Актанышского, Альметьевского, Азнакаевского и Черемшанского районов современного Татарстана.

«С помощью указанных в книге ссылок можно найти более полную информацию по интересующим деревням. Оригиналы материалов переписей хранятся в Национальном архиве в Уфе. На сайте “Башархив” создана возможность бесплатно получить их копии. С нашей книгой искать нужные документы в архивах будет проще», – пояснил заведующий отделом Истории Поволжья и Приуралья Института истории Радик Исхаков.

По словам Марата Гибатдинова, первый тираж книги «Татары Западного Приуралья. Мензелинский уезд» составляет 300 экземпляров. В дальнейшем ожидаются дополнительные тиражи, поскольку, по оценкам ученых, потребность в этой книге высокая – примерно 3 тыс. экземпляров. Сейчас доступен электронный вариант издания, который можно скачать на сайте Института истории.