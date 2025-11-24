Институт истории Марджани представил новые издания по истории Крыма
Крымский научный центр Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Татарстана представил новые издания, посвященные истории крымских татар. Презентация прошла на пресс-конференции в «Татар-информе».
Руководство Института истории и КНЦ представили два труда: IV том Собрания сочинений Исмаила Гаспринского (период 1891 — 1893 годов) и IV том Истории крымских татар (конец XVIII — начало XX веков), шеф-редактором которого является директор Института истории Радик Салихов. В работе над ним приняло участие 34 автора. В книге, исходя из охватываемого периода, описаны в том числе вхождение полуострова в состав Российской империи и Крымская война. По словам руководителя КНЦ Эльдара Сейдаметова, книга хорошо иллюстрирована благодаря собранию материалов, которые хорошо представляют жизнь крымских татар того времени.
«Народы Республики Татарстан и крымско-татарский народ имеют многовековую общую историю. Достаточно вспомнить начало ХХ века, фигуру Исмаила Гаспринского», — сказал Салихов.
В начале ХХ века Гаспринский выступал «идеологом российской цивилизации» и считал, добавил Салихов, что «только под ее [России] владычеством народы могут сохранять свою самобытность и культуру».
«Все мы — потомки, последователи и ученики выдающегося крымско-татарского просветителя… Есть различные вбросы и стереотипы, которые обвиняют народ [Крыма] в коллаборационизме, но на самом деле наши крупные историки доказывают обратное. Новые источники говорят, что крымско-татарский народ, как и другие народы нашей страны, защищал свое Отечество с честью и достоинством», — подытожил он.
Научный центр Академии наук РТ возник на полуострове после референдума 2014 года, который был призван создать новую историографию крымско-татарского народа. В команду НЦ вошли молодые историки, крымские татары, кандидаты исторических наук. За последние годы они реализуют такие проекты, как выпуск пятитомника по истории крымских татар, свод памятников крымско-татарского народа, полное собрание сочинений И. Гаспринского — всего более 30 работ.